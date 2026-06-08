정의선 “새만금 함께하자”…젠슨 황 “엔비디아 구축 논리적”

8일 오후 현대차그룹 본사 방문해

1시간 가량 심도있는 회동 이어져

정 회장 "필수불가결 가장 중요 파트너"

황 CEO "매우 기꺼이" 화답

clip20260608171947 0 정의선 현대자동차그룹 회장(오른쪽부터)이 6일 오후 서울 서초구 양재동 현대차그룹 본사에서 젠슨 황 엔비디아 CEO의 질의응답을 듣고 있다. /김소영 기자

정의선 현대차그룹 회장이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 새만금 개발 프로젝트 참여를 제안했다.정 회장은 8일 오후 서울 서초구 양재동 현대차그룹 사옥에서 정 회장과 1시간 가량 회동한뒤 기자들과 만나 "새만금에 대해 설명을 드렸고, 같이 조인할 의향이 있으면 더 완벽한 인공지능(AI)와 로보틱스, 데이터센터를 같이 만들어내는 것에 대해 많은 이야기를 나눴다"고 말했다.이어 정 회장은 "사람에게 더 도움을 줄 수 있는 방법을 찾으려면 결국 엔비디아는 필수 불가결하고 저희한테 가장 중요한 파트너"라며 "더 많은 자료를 공급해서 좋은 결과를 만들어내길 바란다"고 강조했다.그러면서 "엔비디아와 같이 일할 수 있다는 것은 매우 행운"이라며 "젠슨 황 CEO의 창업정신이 저희 (정주영) 선대 회장과 맞닿아있고 같은 생각이어서 마치 할아버님과 같이 일하는 생각으로 일하고 있다"고 설명했다.이에 대해 황 CEO는 "정 회장이 새만금에 엔비디아를 구축하도록 나를 초대했다"며 "나는 훌륭한 돼지구에 바비큐가 있으면 새만금에 엔비디아를 구축하는 것을 매우 기꺼이 하겠다"고 화답했다.황 CEO는 "한국은 세계에서 AI분야의 최고 국가 중 하나"라며 "특히 로봇공학과 교집합을 이룰 때 엔비디아가 여기에 연구센터를 구축하는 것이 매우 논리적"이라고 답변했다.그는 "한국의 대규모 AI팩토리가 필요할 것"이라며 "한국에는 매우 많은 연구자와 스타트업 회사들이 있고 여기의 로봇공학 산업이 매우 클 것이기에 대규모 인프라를 갖게 될 것"이라고 했다.마지막으로 황 CEO는 한국에 대한 애정을 드러냈다. 그는 "한국의 기술은 엔비디아와 같이 성장했다"며 "한국 청년들은 엔비디아와 (비디오게임 등으로) 초창기에 사랑에 빠졌고 나도 한국과 사랑에 빠졌다"고 했다. "나와 한국의 관계는 오래됐고, ES 등 많은 친구를 갖고 있다"며 "날 행복하게 하고 환영하게 해줘서 매우 감사하다"고 덧붙였다.