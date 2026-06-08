닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 증권

LP 증발에 시장가 폭탄…한투운용 SK하닉 레버리지 50% 급등

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002719

글자크기

닫기

박이삭 기자

승인 : 2026. 06. 08. 18:23

Advertisements

Advertisements

미래·한투·NH·키움·하나 5개 증권사
LP 물량 사라지자 매도 호가 공백
이후 시장가 주문이 가격 수직 상승시켜
ACE
/한국투자신탁운용
SK하이닉스 주가를 2배로 추종하는 상장지수펀드(ETF)인 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지'가 50%가량 급등하는 이상 현상이 발생했다. 해당 종목에 변동성완화장치(VI)가 발동되면서 거래 마감 시간이 연장된 사이 유동성공급자(LP) 물량이 빠졌고, 이런 가운데 주문이 몰린 것이 원인으로 지목된다.

8일 한국거래소에 따르면 한국투자신탁운용의 ACE SK하이닉스단일종목레버리지는 이날 전장보다 49.7% 오른 3만원에 마감했다.

해당 종목의 주가는 장중 내내 기초자산인 SK하이닉스의 흐름에 맞춰 하락세를 이어가다가, 장 막판인 동시호가 시간에 50% 급등했다.

이날 SK하이닉스가 7.68% 내린 191만1000원에 거래를 마감함에 따라, 이 상품은 정상적인 상황이라면 그 두 배인 15∼16%가량 하락했어야 맞다. 실제로 다른 자산운용사들의 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품 6개는 모두 15∼18%가량 하락 마감했다.

이례적인 주가 왜곡은 장 마감 직전 발생한 'VI 발동'과 'LP 공백'이 맞물린 결과로 파악된다.

오후 3시 20분부터 30분까지 진행되는 장 마감 동시호가 시간에는 ETF의 괴리율을 조절하는 LP들의 호가 제출 의무가 면제된다. 그런데 이날 해당 상품에 갑작스러운 가격 변동으로 VI가 발동되면서, 거래 시간이 오후 3시 32분까지 2분간 연장되는 일이 벌어졌다.

문제는 이 과정에서 유동성을 대야 할 LP 증권사들의 물량이 빠져버렸다는 점이다. LP 물량이 사라져 호가창이 극도로 얇아진 상황에서, 때마침 장 막판 시장가 매수 주문이 대거 몰리자 가격이 비정상적으로 치솟은 것이다.

한국투자신탁운용에 따르면 해당 상품의 LP를 담당하고 있는 증권사는 미래에셋증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, NH투자증권 등 5개사다. 한투운용 관계자는 "추가 문제가 발생하지 않도록 주의를 다하겠다"고 말했다.
박이삭 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

이더리움·솔라나, 폭락장서 하루 새 7% 반등…왜?

LNG로 승부수 띄운 정원주號 대우건설, 제2 나이지리아로 ‘모잠비크’ 낙점

이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

중기부 ‘패러다임 전환’ 시동…후임 장관에 김한규 의원 등 하마평

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

지금 뜨는 뉴스

“16억 체납, 전기·수도 끊길 판”…배곧 아브뉴프랑에 무슨일?

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

‘P의 거짓’ 이끈 박성준 그룹장, 네오위즈 새 사령탑으로

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV