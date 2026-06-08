젠슨 황 만난 전영현 부회장 “HBM·파운드리 협력 논의”

KakaoTalk_20260608_184705965 0 전영현 삼성전자 부회장(DS부문장)이 8일 서울 신라호텔 영빈관 앞에서 기자들과 질의응답을 하고 있다./연찬모 기자

전영현 삼성전자 부회장(DS부문장)이 방한 중인 젠슨 황 엔비디아 CEO와 반도체 전 분야에 대한 협력을 논의했다고 밝혔다.전 부회장은 8일 오후 서울 신라호텔 영빈관 앞에서 기자들과 만나 "오랫동안 같이 협력해왔는데, 오늘 가장 좋은 이야기를 나눈 것 같다"며 "단기간 동안 HBM4라든가 파운드리 협력을 앞으로 어떻게 같이 할 것인지 이야기를 했고, 중장기적으로는 서로 협력해 공동 개발하는 부분에 대해서도 논의했다"고 설명했다.전 부회장은 "단기적으로는 당장 HBM4나 소캠을 충분히 공급해야 한다"며 "내년부터는 HBM4E, HBM5, 파운드리 협력에 대해서도 함께 많은 이야기를 했다"고 밝혔다.특히 엔비디아와의 파운드리 협력에 대해선 "4나노와 8나노 공정에서 필요한 자율주행 칩과 엔비디아의 액셀러레이터 칩 등에서 같이 협력하고 있다"며 "그 다음 세대의 협력도 함께 논의하고 있다"고 말했다.엔비디아를 고객사로 두고 있는 SK하이닉스와의 경쟁과 관련한 질문에는 "결과로서 보여드리겠다"며 자신감을 내비쳤다. 이날 오전 서울 SK 서린사옥을 방문한 황 CEO는 언론 브리핑에서 "SK하이닉스는 엔비디아의 최대 메모리 파트너였고 앞으로도 최대 메모리 파트너가 될 것"이라고 말했다.이에 대해 전 부회장은 "저희는 저희 일을 열심히 할 것"이라며 "최대한 열심히 해서 최고의 파트너로서 엔비디아가 성공할 수 있도록 도와드리겠다"고 말했다.