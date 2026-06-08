SK·엔비디아 ‘AI 팩토리’ 동맹… 반도체·인프라로 영토 확장

SK하이닉스, 차세대 메모리 개발
SKT, AI 팩토리 설계·구축·운영
최태원·젠슨 황 올해 수차례 회동
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8일 최태원 SK 회장은 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 열린 언론 브리핑에서 "그동안 엔비디아와의 많은 협력이 SK하이닉스 중심이었다면 지금부터는 협력 차원을 한 단계 높여 SK그룹과 엔비디아가 더 큰 그림을 그리기로 했다"고 말했다. 이어 "엔비디아와 연구개발 로드맵을 공유해 차세대 메모리를 함께 개발하고, 미래 AI 수요에 더 빠르게 대응하는 협력체계를 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.
이날 SK와 엔비디아는 차세대 메모리 공동 개발과 AI 팩토리 구축을 위한 2년 이상의 장기 기술 동맹을 공식 선언했다. 양사가 엔비디아 AI 슈퍼 컴퓨터 등에 탑재될 차세대 메모리를 함께 개발하고, AI 작업에 특화된 GW(기가와트)급 데이터센터를 국내에 마련하는 게 핵심 골자다. SK하이닉스가 차세대 메모리 개발을, SK텔레콤이 AI 팩토리 구축과 운영을 각각 담당하게 된다.
이번 협력은 첨단 메모리의 긴 개발 주기를 고려해 안정적인 공급 체계를 구축하는 데 중점을 둔다. 우선 SK하이닉스는 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼에 최적화된 메모리를 함께 설계하며 하드웨어 동맹을 굳건히 한다. 양사가 개발하는 메모리는 엔비디아 AI 슈퍼컴퓨터 '그레이스 블랙웰'과 AI 가속기 '베라 루빈'을 비롯해 PC 슈퍼칩 'RTX 스파크', 로보틱 컴퓨팅 플랫폼 '젯슨 토르' 등에 활용된다. 이와 함께 AI 인프라, 피지컬 AI, 퍼스널 AI 등 엔비디아가 공략 중인 신규 AI 시장에도 함께 진출을 꾀한다. 황 CEO는 "SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 파트너였고 앞으로도 그럴 것"이라며 "시장 지배력을 함께 확대해 파트너십을 다각화하고, 나아가 로보틱스와 컴퓨팅 플랫폼 분야로까지 그 영역을 넓혀갈 것"이라고 말했다.
2027년 가동을 목표로 하는 AI 팩토리는 대규모 연산을 통해 AI 결과물을 끊임없이 생산하는 차세대 데이터센터다. SK텔레콤은 AI 팩토리 설계·구축·최적화를 지원하는 DSX 플랫폼 등 엔비디아 인프라와 소프트웨어를 적극 활용한다. SK텔레콤은 엔비디아 클라우드 파트너(NCP) 프로그램에도 합류한다. 블랙웰 GPU(그래픽처리장치)를 시작으로, 베라 루빈 플랫폼을 활용한 AI 학습·추론 서비스를 제공할 예정이다. 이를 기반으로 한국을 넘어 아시아를 대표하는 AI 클라우드 사업자로 도약한다는 목표다. 황 CEO는 "한국은 세계 최고의 AI 생태계를 보유한 국가 중 하나이지만, AI 인프라는 매우 적은 편"이라며 "반도체를 만들기 위해 팹이 필요했던 것처럼 AI 팹 역할을 할 인프라가 필수적이고, SK텔레콤이 이를 구축하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.
양사가 AI 전방위 영역에서 끈끈한 협력 관계를 과시한 데에는 최 회장의 밀착 행보가 결정적 역할을 했다. 최 회장은 올해 황 CEO와 수차례 만남을 가지며 AI 협력 확대 가능성을 시사해왔다. 2월 미국 실리콘밸리에서 '치맥 회동'을 가진 데 이어, 3월에는 미국 세너제이에서 열린 엔비디아 연례 AI 컨퍼런스 'GTC 2026'을 직접 참관했다. 이달에는 대만에서 개최된 'GTC 타이베이'와 '컴퓨텍스 2026'을 찾아 황 CEO와 만났고, 5일 황 CEO 방한 직후에도 '삼소 회동' 등 세 차례 일정을 함께 하며 협력을 논의한 것으로 알려진다. 최 회장은 "엔비디아와의 긴밀한 파트너십으로 칩부터 데이터센터 운영까지 아우르는 풀스택 AI 인프라 경쟁력을 갖추게 됐다"며 "단순 서비스 제공을 넘어 GPU·메모리·에너지 문제까지 공동 대응해 아시아 전역에서 AI 생태계 발전을 이끄는 대표 사업자로 거듭나겠다"고 말했다.