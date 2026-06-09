자체 LLM '솔라' 기반 AI 에이전트 사업 확대

공공·교육 시장 접점 강화… 일반 사용자 생태계 확장

[이미지] 업스테이지, AI 에이전트 플랫폼 ‘타임리’ 인수 0 업스테이지 강남 사무실에서 업스테이지 김성훈 대표(왼쪽), 김대환 타임리 대표(오른쪽)가 협약식에 참석해 기념촬영을 하고 있다./업스테이지

업스테이지는 생성형 AI 플랫폼 기업 타임리를 인수하고 AI 에이전트 사업 확대에 나선다고 9일 밝혔다.양사는 업스테이지 강남 사무실에서 각 사 대표 및 주요 임직원이 참석한 가운데 계약식을 진행했다.타임리는 별도 코딩 없이 AI 에이전트를 구축할 수 있는 플랫폼 '타임리AI'를 운영하고 있다. 프롬프트 작성, 문서 변환, 이미지·영상 생성 등 다양한 생성형 AI 기능을 제공하며 서울시 '서울AI챗'을 비롯해 공공기관과 교육기관 등에서 활용되고 있다.업스테이지는 이번 인수를 통해 자체 거대언어모델(LLM) '솔라'를 기반으로 AI 에이전트 사업을 확대할 계획이다. 타임리가 보유한 공공·교육 분야 운영 경험과 업스테이지의 AI 기술력을 결합해 AI 활용 저변을 넓힌다는 구상이다.업스테이지는 최근 포털 다음 운영사 AXZ를 인수한 데 이어 타임리까지 확보하면서 AI 모델과 플랫폼, 서비스 접점을 강화하게 됐다.김성훈 업스테이지 대표는 "AI 산업의 경쟁은 모델 성능을 넘어 실제 현장에 얼마나 빠르게 적용되느냐가 중요해지고 있다"며 "다양한 이용자들이 체감할 수 있는 AI 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.