현대엘리베이터, 중대재해처벌법 준수 인증 평가 B→A등급 상승

"위험요인 감소로 안전한 일터 만들것"

사진 1 0 현대엘리베이터 본사 전경. /현대엘리베이터

현대엘리베이터가 중대재해처벌법 준수 인증 평가에서 'A등급'을 획득했다.9일 현대엘리베이터에 따르면 회사는 지난 4~5월 약 2개월간 평가기관인 법무법인 대륙아주, 대한산업보건협회로부터 서류심사 및 현장실사 등을 통해 A등급의 안전보건관리 역량을 인정받았다.중대재해처벌법 준수 인증제(SCC)는 기업의 중대재해 예방을 위한 안전보건 관리체계와 안전보건 확보의무 이행현황 등을 종합적으로 평가한다.현대엘리베이터는 선제적 안전관리 개선을 통해 기존 B등급에서 'A등급'으로 한 단계 상승했다. 담당조직인 안전지원실을 중심으로 한 안전관리시스템 고도화 및 예방 프로세스 구축 등에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.현대엘리베이터는 현장 안전사고 예방을 위해 첨단 시스템(AI) 도입에 나서고 있다. 공장 내 소방·대피시설 시인성 개선, 인공지능(AI) 비전(Vision) 플랫폼 구축, 무인지게차 운영, 현장 안전사고 감소를 위한 라이브 바디캠 등 스마트 안전시스템을 적극적으로 적용하고 있다.현대엘리베이터 관계자는 "중대재해처벌법 준수 인증 A등급 획득은 안전 역량을 인정받은 성과이자 지속적으로 위험요인을 발굴하고 시스템을 고도화할 책임을 의미한다"며, "중대재해 없는 안전한 일터를 만들기 위해 지속적으로 노력해 나갈 것" 이라고 말했다.