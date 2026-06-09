가온전선, 美 생성형 AI 데이터센터에 버스덕트 공급

빅테크 이어 생성형 AI 기업까지 고객 확대

AI 데이터센터향 전력 인프라 사업 강화

[사진자료] 가온전선 미국 생산 법인 LSCUS 전경_260609 0 가온전선 미국 생산 법인 LSCUS 전경./LS전선

가온전선이 미국 데이터센터 시장 공략에 속도를 내고 있다. 글로벌 빅테크 기업에 이어 생성형 AI 기업 데이터센터까지 고객사를 확대하며 AI 전력 인프라 사업 경쟁력을 강화하는 모습이다.9일 가온전선에 따르면 미국 자회사 LSCUS는 최근 생성형 AI 기업 O사 데이터센터에 버스덕트(Busduct)를 공급하는 계약을 체결했다. 공급 규모는 약 600억원이다. 이번 계약은 LSCUS가 글로벌 빅테크 기업에 이어 생성형 AI 기업까지 고객군을 넓혔다는 점에서 의미가 있다.버스덕트는 데이터센터 내부에 대용량 전력을 안정적으로 공급하는 핵심 설비다. 특히 전력 소비가 큰 AI 데이터센터의 필수 인프라로 꼽힌다. 회사는 향후 데이터센터 증설에 따른 추가 수주도 기대하고 있다.LSCUS는 최근 글로벌 빅테크 기업들과 총 5조원 규모를 웃도는 버스덕트 장기 공급 계약을 확보하며 미국 AI 데이터센터 시장 내 입지를 확대하고 있다.가온전선은 데이터센터 외부 전력망에 사용되는 케이블과 내부 전력 분배용 버스덕트를 모두 공급할 수 있는 사업 구조를 구축한 점을 경쟁력으로 내세우고 있다.실적도 성장세를 이어가고 있다. LSCUS의 올해 1분기 매출은 약 1350억원으로 지난해 같은 기간 약 1100억원보다 20% 이상 증가했다. 특히 AI 데이터센터 관련 매출은 올해 전년 대비 300% 이상 성장할 것으로 전망된다.가온전선은 이달 초 미국 AI 데이터센터 전력망에 약 350억원 규모의 중전압(MV) 케이블 공급 계약도 체결했다. 회사는 올해 미국 AI 데이터센터 관련 케이블 매출이 1000억원을 넘어설 것으로 기대하고 있다.정현 가온전선 대표는 "국내 배전 케이블 시장 1위로서 축적한 기술력과 공급 경험을 바탕으로 미국 AI 데이터센터 전력 인프라 시장 공략을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.