네이버 외국인 위한 ‘여권 인증’ 서비스 도입

"적용 서비스 단계적으로 확대할 것"
9일 네이버는 여권 인증 서비스를 통해 해외에서 발급된 여권을 보유한 외국인이라면 별도의 국내 휴대폰 번호나 고객센터 문의 없이 쉽게 이용 가능하다고 밝혔다.
회사는 여러 단계의 확인을 거쳐 신뢰성, 안전성을 높인 게 특징이라고 설명했다. 이는 국내 휴대폰 번호가 없는 단기 체류 외국인 관광객이 핫플레이스 예약, 맛집 결제 등에 불편함을 겪는 것을 개선하고자 이뤄졌다. 회사는 외국인이 익숙하게 한국 여행을 네이버와 함께할 수 있도록 글로벌 로그인 수단을 확대했고 언어 지원 확대도 준비 중이다.
앞서 회사는 지난 2018년 다국어 지도도 출시했다. 지난 2024년 12월부턴 '네이버지도 활용 가이드' 페이지를 통해 가볼 만한 장소 탐색, 대중교통 길 찾기 이용 방법까지 다국어로 상세하게 안내하고 있다.
나윤재 네이버 디지털아이디&인증 리더는 "더 많은 외국인 관광객이 한국 여행에서 만족스러운 경험을 하도록 여권 인증 서비스를 마련했다"며 "적용 서비스를 단계적으로 확대하고 언어 지원을 강화해 더 많은 글로벌 이용자가 네이버를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.