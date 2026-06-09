닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업

네이버 외국인 위한 ‘여권 인증’ 서비스 도입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260609010002828

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 06. 09. 09:18

Advertisements

Advertisements

예약부터 주문, 결제 등 이용 가능
"적용 서비스 단계적으로 확대할 것"
[이미지] 네이버, 외국인 ‘여권 인증’ 도입해 한국 여행 편의성 강화한다
네이버가 외국인을 위해 도입한 '여권 인증' 모습. /네이버
네이버가 외국인을 위한 여권 인증 서비스를 도입했다. 네이버 예약부터 주문, 결제까지 편리하게 이용할 수 있게 됐다.

9일 네이버는 여권 인증 서비스를 통해 해외에서 발급된 여권을 보유한 외국인이라면 별도의 국내 휴대폰 번호나 고객센터 문의 없이 쉽게 이용 가능하다고 밝혔다.

회사는 여러 단계의 확인을 거쳐 신뢰성, 안전성을 높인 게 특징이라고 설명했다. 이는 국내 휴대폰 번호가 없는 단기 체류 외국인 관광객이 핫플레이스 예약, 맛집 결제 등에 불편함을 겪는 것을 개선하고자 이뤄졌다. 회사는 외국인이 익숙하게 한국 여행을 네이버와 함께할 수 있도록 글로벌 로그인 수단을 확대했고 언어 지원 확대도 준비 중이다.

앞서 회사는 지난 2018년 다국어 지도도 출시했다. 지난 2024년 12월부턴 '네이버지도 활용 가이드' 페이지를 통해 가볼 만한 장소 탐색, 대중교통 길 찾기 이용 방법까지 다국어로 상세하게 안내하고 있다.

나윤재 네이버 디지털아이디&인증 리더는 "더 많은 외국인 관광객이 한국 여행에서 만족스러운 경험을 하도록 여권 인증 서비스를 마련했다"며 "적용 서비스를 단계적으로 확대하고 언어 지원을 강화해 더 많은 글로벌 이용자가 네이버를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기