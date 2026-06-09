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DL그룹 대림수암장학문화재단, 경기 안양여중·고 학생들에게 장학금 전달

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 09. 09:24

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성적 우수 학생 12명 대상…올해 300여명 후원
대림수암장학문화재단 안양여중고 장학증서 수여식
경기 안양여중·고교 학생들이 지난달 27일 안양여고에서 열린 DL그룹 대림수암장학문화재단 장학금 수여식에서 기념촬영을 하고 있다./대림수암장학문화재단
DL그룹 대림수암장학문화재단이 미래 인재 육성과 지역사회 교육 지원을 위한 장학사업을 이어가고 있다.

재단은 지난달 27일 경기 안양여고 소강당에서 '안양여중·고 장학금 수여식'을 열고 성적 우수 학생 12명에게 장학금을 전달했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 지역 청소년들의 학업 의지를 북돋우고 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 수여식에는 안양여자중·고등학교와 재단 관계자들이 참석해 장학생들을 축하하고 격려했다.

대림수암장학문화재단은 이준용 DL그룹 명예회장이 학문 발전과 인재 양성을 목적으로 사재를 출연해 설립한 비영리 공익재단이다. 재단은 인재 육성을 핵심 가치로 삼아 장학사업은 물론 교육·연구 지원 활동을 지속적으로 펼치고 있다.

재단은 전국 대학생을 대상으로 장학사업을 운영하며 교육 기회 확대에도 힘쓰고 있다. 올해는 약 300명의 대학생에게 장학금을 지원했다. 특정 지역이나 전공에 국한하지 않고 다양한 분야의 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 돕고 있다는 설명이다.

이와 함께 학술연구 지원과 교육 프로그램 운영 등 공익사업도 병행하며 설립 취지를 실천하고 있다. 재단은 앞으로도 장학사업과 교육 지원 활동을 확대해 청소년과 청년들의 성장 기반 마련에 기여한다는 방침이다.

재단 관계자는 "학생들이 자신의 잠재력을 믿고 더 큰 목표를 향해 나아가는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 장학 및 교육 지원을 꾸준히 이어가며 공익재단으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
전원준 기자

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