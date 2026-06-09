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전통시장 판매활동 지원하는 CJ 대한통운, 장보기 배송서비스 첫 도입

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김소영 기자

승인 : 2026. 06. 09. 09:41

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CJ대한통운
대전 태평시장 건어물가게 상인이 배송접수센터를 통해 접수할 택배 상자를 배송 매니저에게 전달하고 있다.
CJ대한통운이 지역 상인의 판매활동을 지원하는 상생형 물류모델을 선보인다.

CJ대한통운은 시장에서 구매한 상품을 집까지 배달해주는 '장보기 배송 서비스'를 처음 도입했다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 CJ대한통운이 전국상인연합회와 체결한 전통시장 물류 상생 협업모델 구축 업무협약 이후 추진하는 첫번째 프로젝트다.

소비자는 무거운 장바구니를 들고 이동하는 부담을 덜 수 있고, 지역 상인은 택배 접수·발송 과정을 편리하게 처리할 수 있다.

서비스 이용 방식도 간편하다. 고객이 시장을 방문해 물품을 구매한 뒤 택배 발송 신청만 하면 된다. 상품은 배송접수센터에서 근무하는 배송매니저가 각 점포를 방문 수거한 뒤, 물류망을 통해 전국 어디든지 배송하는 시스템이다.

이번에 처음 도입된 시장은 대전의 태평시장이다. 인근 대단지 아파트를 기반으로 안정적인 배후 수요를 갖추고 있다. 특히 공동 집화장 운영 경험과 자체 인력을 보유하고 있어 QR접수를 연계한 물류 상생모델을 구현하기에 적합하다.

CJ대한통운은 전통시장뿐만 아니라 지역 상품 전시회 등으로 협업을 적극 확대해 나갈 계획이다.

윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장은 "대전 태평시장 배송접수센터 구축을 시작으로 전통시장 이용 편의성을 높이고, 지역 상인과 함께 성장할 수 있는 상생형 물류 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
김소영 기자

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