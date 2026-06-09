장동혁 “참정권 박탈사태 근본적 해결은 전국 재선거”

장동혁-20 0 장동혁 국민의힘 대표가 9일 국회에서 투표용지 부족 사태와 득표수 논란에 관한 현안 기자회견을 하고 있다. /이병화 기자

장동혁 국민의힘 대표는 9일 6·3 지방선거 과정에서 불거진 '투표용지 부족 사태'와 관련해 "이번 참정권 박탈사태를 근본적으로 해결하는 것은 전국 재선거밖에 없다"고 말했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "지금 드러난 것만 하더라도 충분히 재선거 사유가 된다"며 이같이 밝혔다.장 대표는 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 관련 발표가 잇따라 수정되고 있다는 점을 문제 삼았다. 그는 "선관위가 처음 투표용지가 부족했다고 밝힌 투표소는 서울 지역 14개에 불과했는데 어제는 투표용지를 추가 송부한 투표가 무려 140곳이라고 밝혔다"며 "실제 투표용지 부족 사태가 발생한 투표소도 50곳에서 91곳으로 2배 가까이 늘었다"고 비판했다.이어 "발생한 지역도 최초 선관위가 밝힌 것과 달리 서울, 부산, 대구, 인천, 울산, 경기, 충북, 전북, 전남 등 전국 대부분에 걸쳐 있다"며 "이제 140곳이라는 선관위의 말조차 믿을 수 없는 상황이 됐다"고 지적했다.장 대표는 인천시장 사전 투표결과와 관련한 의혹도 제기했다. 그는 "송도 1동과 2동 관내 사전투표에서 유정복 국민의힘 후보와 박찬대 더불어민주당 후보의 득표수가 완전히 일치하는 사례가 발생했다"며 "유 후보와 박 후보의 득표수가 완전히 일치할 확률은 5억 9천만분의 1"이라고 꼬집었다.그러면서 "선관위는 '우연의 일치'라는 말만 할 뿐 납득할 수 있는 해명을 내놓지 못하고 있다"며 "선관위의 말대로 우연이라면 이 말을 곧이곧대로 믿을 것이 아니라 반드시 그 사실을 확인해 국민적 의혹을 해소할 필요가 있다"고 강조했다.장 대표는 민주당에 특검 논의 속도전을 촉구했다. 장 대표는 "결국 특검밖에 없다. 특검을 서둘러야 한다"며 "어제 정청래 대표가 저에게 특검을 동의한다는 뜻을 밝혔고, 양당 원내지도부 사이에도 교감이 있었다고 들었다. 오늘이라도 당장 만나서 특검법 추진부터 논의하자"고 제안했다.다만 장 대표는 "과거 특검처럼 민주당이 일방적으로 밀어붙여서 자신들이 추천하는 특검에게 맡겨서는 안 된다"며 "국민의힘이 추천하는 특검에게 맡겨야 국민도 그 결과를 신뢰할 수 있을 것"이라고 했다.아울러 "특검만 기다리다가는 증거가 사라지고 오염될 것"이라며 "선거 소청 준비와 함께 투표함에 대한 증거보존 신청 절차에 즉시 착수하겠다"고 덧붙였다.