HL만도, 6년 연속 美 GM ‘올해의 우수 협력사’ 쾌거

브레이크 제어 부문서 수상

품질·기술·공급역량 등 인정 받아

HL만도 0 (왼쪽부터) 강종구 HL만도 세일즈 디렉터, 에릭 슬로슨 생산팀장, 제프 폰티우스 R&D 디렉터, 김재혁 부사장, 킴벌리 하우트 GM 글로벌 섀시 구매 디렉터가 미국 제너럴모터스(GM)의 올해의 우수 협력사 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. /HL만도

HL만도㈜가 6년 연속 미국 제너럴모터스(GM)의 '올해의 우수 협력사'로 선정됐다.HL만도는 품질, 기술, 공급 역량 등을 인증받는 시상식에서 이같은 성과를 냈다고 9일 밝혔다.GM은 매년 전 세계 약 2만 개 협력사 가운데 상위 0.5% 수준의 기업에만 본상을 수여한다. 올해는 14개국 103개사가 수상명단에 올랐다.HL만도가 수상한 분야는 브레이크 제어 부문이다. 대표 제품은 모터 온 캘리퍼로 주차 브레이크 기능을 통합한 시스템이다.GM본사는 자동차 산업 규제 변화와 글로벌 공급망 불확실성 등 어려운 경영환경 속에서도 신속한 커뮤니케이션과 안정적 품질, 현지 대응 능력, 공급 경쟁력 등 실질적 성과를 보였다고 평가했다.한편 시상식에는 김재혁 HL만도 미주지역 대표 부사장, 강종구 세일즈 디렉터, 제프 폰티우스 R&D 디렉터, 에릭 슬로슨 생산팀장 등이 참석했다.김 부사장은 "이번 수상은 북미 거점 전략이 이룬 쾌거"라며 "GM이 협력사 핵심 역량으로 제시한 빠른 실행력, 위기 극복력, 혁신 역량, 민첩한 대응력을 바탕으로 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.