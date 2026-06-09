닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 북미

“미국 세계 최고” 미국인 4명 중 1명 불과…민주주의 중요 인식 약화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260609010003002

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 06. 09. 13:58

Advertisements

Advertisements

AP·NORC 미국 성인 2500여명 설문조사
30세 미만 44% "미국보다 나은 나라 존재"
응답자 절반 "아메리칸 드림은 과거 얘기"
PAP20260416077801009_P2_20260416062814494
지난 4월 15일(현지시간) 미국 뉴욕의 브루클린 브리지 위를 사람들이 걷고 있다./AP 연합
미국이 세계 최고라고 생각하는 자국민이 전체 4명 중 1명꼴에 불과하며 현지 청년층은 기성세대보다 민주주의의 중요성에 대한 인식률이 낮다는 내용의 설문조사가 8일(현지시간) 나왔다.

AP통신과 시카고대 여론조사센터NORC는 올해 4월 16~20일 미국 50개 주와 워싱턴 D.C.에 거주하는 18세 이상 성인 2596명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 이날 발표했다.

전체 대상자 중 2461명은 온라인으로, 135명은 전화로 응답했으며 전체 표본 오차 범위는 95% 신뢰 수준에서 ±2.6%포인트다.

해당 조사에서 미국이 전 세계 모든 국가 중 최고라고 생각한다고 밝힌 사람은 전체 응답자 중 약 25%였다. 전체의 약 44%는 미국이 다른 국가들과 함께 가장 위대한 국가 중 하나라고 생각한다고 답했다.

약 30%는 미국보다 더 나은 나라가 있다고 생각한다고 했다. 이는 같은 기관이 2016년 6월 23~27일 했던 조사에서 나온 약 19%보다 증가한 수치다.

청년층은 기성세대에 비해 미국이 다른 나라보다 특별하다고 믿는 경향이 떨어지는 것으로 나타났다.

30세 미만 미국 성인의 약 44%는 미국보다 더 나은 국가가 있다고 답했다. 60세 이상 미국 성인 중 이같이 답한 비율은 약 22%였다.

민주주의를 미국 정체성의 핵심 요소로 여기는지 여부에서도 두 집단이 서로 확연한 차이를 보였다.

30세 미만의 약 50%는 그렇게 생각한다고 답했고 60세 이상에서는 약 81%가 해당 문항에 동의했다.

이번 조사에서는 미국이 '기회의 땅'이라는 인식에 대한 회의론도 여론의 상당 부분을 차지하고 있다는 점을 확인할 수 있었다.

응답자의 약 51%는 미국에서 열심히 일하면 성공할 수 있다는 희망을 의미하는 '아메리칸 드림'이 과거에는 실현 가능했으나 더 이상 그렇지 않다고 했다. 약 34%는 여전히 사실이라고 했고 약 15%는 애초에 사실이었던 적이 없다고 했다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기