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스포츠 골프

로얄센트럴, 한국-필리핀 골프장 업무 제휴 협약

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이장원 기자

승인 : 2026. 06. 09. 15:40

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로얄센트럴 골프&리조트 제공
필리핀 클락 로얄센트럴 골프&리조트가 제주 라헨느 리조트와 전주 샹그릴라CC와 업무 제휴 협약을 맺고 상호 협력과 공동 발전을 추진하기로 했다고 밝혔다.

최근 체결된 이번 협약은 각 골프장의 전문성과 운영 역량을 바탕으로 고객 만족도를 높이고, 공동 마케팅과 회원 서비스 고도화를 통해 시너지 효과를 창출하기 위해 마련됐다. 운영 노하우·서비스 경쟁력 공유를 통해 국내외 골프장 간 협력을 강화하는 계기로 평가된다.

협약에 따라 각 골프장은 잔여 티오프 시간 공유, 공동 마케팅 및 홍보 활동, 서비스 노하우, 운영 전반에 대한 경험을 공유할 예정이다. 한국과 필리핀에서 골프장 회원들의 혜택 범위가 넓어질 예정이다.

제주 라헨느 리조트는 시즌별 회원 및 동반자 대상 그린피 우대와 골프텔·리조트 할인 혜택, 전주 샹그릴라CC는 시즌별 그린피 우대 등 혜택을 제공할 계획이다. 클락 로얄센트럴 골프&리조트의 JJ-Premium 회원은 향후 10년간 국내 제휴 골프장에서 혜택을 누릴 수 있게 된다.

필리핀의 로얄센트럴 골프&리조트는 코로나19시기에 영업이 중단됐다가 한국 기업의 투자로 재탄생했다. 클락국제공항에서 승용차로 약 15분 거리에 위치했다. 리조트에서 한국어 소통과 한국 골퍼를 위한 한식 제공 등 서비스를 제공해 편의성을 높이고 있다.

로얄센트럴 골프&리조트의 이동권 대표는 "이번 업무 제휴를 통해 회원들에게 폭넓은 혜택과 차별화된 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고객 만족도를 높일 수 있는 실질적인 협력 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다
이장원 기자

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