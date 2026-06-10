에이치시티, 첨단 산업의 ‘보이지 않는 방패’… ‘FMS Web 서비스’ 본격 확대

소프트웨어 설치 없는 웹 브라우저 기반 실시간 환경 모니터링

미세 이상 징후 즉시 감지로 안전사고 및 생산 손실 예방

SK하이닉스·삼성SDI 등 공급 이어 방산·우주항공 협력사까지 ‘스마트 솔루션 제공

0609 HCT 01 0 에이치시티(HCT)사 방산신뢰성센터 전경 / 에이치시티(HCT)사

0609 HCT 02 0 에이치시티(HCT)사 연구개발센터 (R&D) 전경 / 에이치시티(HCT)사

첨단 방산(防産) 기술과 정밀 무기 체계가 고도화될수록, 이를 뒷받침하는 생산·연구 현장의 '보이지 않는 인프라' 관리는 그 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않다.특히 고도의 신뢰성을 요구하는 유도무기, 항공우주, 차세대 배터리 및 반도체 공정은 미세한 온도·습도 변화나 가스 누출만으로도 치명적인 안전사고와 품질 저하를 초래할 수 있기 때문이다.이러한 상황에서 국내 대표 시험인증·교정 전문기업인 에이치시티(HCT, 대표 허봉재)가 산업 현장의 안전성과 운영 효율을 혁신적으로 끌어올릴 수 있는 카드를 꺼내 들었다.에이치시티는 공장·연구소·클린룸 등의 환경 데이터를 24시간 실시간으로 수집·분석하는 통합 환경 모니터링 시스템 'FMS(Facility Monitoring System)'의 'Web 구독 서비스'를 본격 확대한다고 10일 밝혔다. 그동안 방산 및 첨단 산업 현장에서는 정밀한 환경 관리를 위해 대규모 설비와 고가의 전용 소프트웨어를 도입해야 하는 비용적·기술적 부담이 적지 않았다. 에이치시티는 이러한 맹점을 정확히 파악했다.이번에 확대한 FMS Web 구독 서비스는 별도의 소프트웨어 설치 과정 없이, 보안성이 확보된 웹 브라우저 접속만으로도 현장의 환경 데이터를 실시간으로 파악할 수 있도록 설계됐다. 월·연 단위의 유연한 요금 체계를 적용해 기업들의 초기 구축 비용과 관리 부담을 획기적으로 낮춘 것이 핵심이다.FMS의 진가는 '선제적 위기 대응' 능력에 있다.시스템은 산업 현장의 미세한 이상 징후를 감지하는 즉시 관리자에게 알람을 송출한다. 이는 예기치 못한 생산 중단(Down-time) 손실을 막을 뿐 아니라, 현장 근로자의 안전사고를 미연에 방지하는 핵심 안전핀 역할을 수행하게 된다. 아울러 누적된 환경 데이터를 기반으로 설비의 고장 시점을 예측하고, 에너지를 최적화하여 최근 글로벌 산업계의 화두인 ESG 경영과 강화된 산업안전 규제(중대재해처벌법 등)에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 제공한다. 이미 시장에서의 신뢰도는 증명된 상태다.에이치시티는 SK하이닉스, 삼성SDI, 삼성종합기술원, SK실트론, 코닝정밀소재 등 내로라하는 국내 최고 수준의 대기업 및 연구기관에 이미 FMS를 공급하며 기술력을 입증해 왔다. 이번 Web 구독 서비스 확대를 통해 중소·중견 협력업체들까지 스마트 산업환경 구축의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.2016년 코스닥에 상장한 에이치시티는 정보통신(ICT)과 자동차 분야를 넘어 방산, 원전, 우주항공 등 국가 전략 산업 전반에서 독보적인 시험·인증 역량을 발휘해 온 외유내강형 기업이다. 정밀 무기 체계의 국산화와 해외 수출이 가속화되는 현시점에서, 이들이 제공하는 데이터 기반의 선제적 환경 솔루션은 K-방산의 품질 신뢰도를 한 단계 더 끌어올리는 숨은 공신이 될 것이다.에이치시티 허봉재 대표는 "현대 산업 현장에서는 데이터에 기반한 선제적 환경 관리 체계가 곧 기업의 핵심 경쟁력"이라며, "FMS를 통해 고객사의 안전성과 생산성을 극대화하고 대한민국 스마트 산업환경의 표준을 제시하겠다"고 포부를 밝혔다.글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 우리 방산과 첨단 산업이 지속 가능한 우위를 점하기 위해서는 이렇듯 '보이지 않는 곳'을 혁신하는 강소기업들의 솔루션에 주목해야 한다. 에이치시티의 이번 FMS 구독 서비스 확대가 산업 현장의 안전 확보와 품질 혁신이라는 두 마리 토끼를 잡는 기폭제가 되기를 기대해 본다.