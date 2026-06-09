한샘, 주주환원율 50% 목표…분기 배당·자사주 매입 동시 추진

주가치 제고 위한 중장기 정책 공시…"본질 가치 대비 저평가 해소"

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한샘은 주주가치 제고를 위해 분기 배당과 자기주식 취득을 병행하는 중장기 주주환원 정책을 9일 공시했다.한샘은 이번 정책을 통해 별도 기준 조정 당기순이익의 50% 이상을 환원하는 것을 목표로 설정했다. 이는 현재 주가가 회사의 잠재력과 자산 규모 대비 저평가돼 있다는 판단에 따라, 중장기적 관점에서 주주가치를 실질적으로 높이기 위해 마련됐다.구체적인 정책 내용을 살펴보면 우선 한샘은 분기 배당을 도입해 2분기 배당을 위한 주주확정 기준일을 6월 30일로 설정했다. 배당금 지급 예정일과 주당 배당액은 추후 결정될 예정이며, 회사는 재무 여건을 엄격히 고려해 배당을 진행할 방침이다. 또한 주주가치 제고를 위해 오는 12월까지 신한투자증권을 통해 총 500억원 규모의 자기주식을 신규 취득할 계획이다. 아울러 취득하는 자사주와 기존 보유분은 관련 법령을 준수해 소각하는 것을 원칙으로 진행하기로 했다.한샘 관계자는 "현재 주가가 본질적 가치에 비해 저평가되어 있다는 판단 하에 선제적으로 자사주를 매입하고 주주가치를 실질적으로 제고하려는 의지"라며 "앞으로도 주주가치를 최우선으로 하는 책임 경영을 실천하고 시장과 지속적으로 소통해 나가겠다"고 밝혔다.