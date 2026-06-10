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정치 청와대

지역소멸 해법 꺼낸 李…“농어촌기본소득 높이면 살아날 것”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 10. 08:19

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벨기에 동포 만찬간담회 인사말하는 이재명 대통령<YONHAP NO-0819>
이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령이 10일 농어촌기본소득의 영구 도입과 지급액 상향 필요성을 제기했다.

인구소멸지역이던 충북 옥천군 인구가 농어촌기본소득 도입 이후 반등했다는 사례를 근거로 지역소멸 대응과 국토균형발전의 정책 수단으로 기본소득 확대 가능성을 띄운 것이다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 충북 옥천군 인구 반등 관련 기사를 공유하며 "농어촌기본소득 2년 한시 도입인데도 이 정도 효과인데, 이를 영구적으로 도입하고 금액을 상향하면 훨씬 효과가 클 것"이라고 밝혔다.

재원 문제에 대해서는 예산 우선순위의 문제라고 했다. 이 대통령은 "군 단위 예산은 보통 1인당 2000만 원이 넘는다는 점을 고려하면 결국 의지와 정책 결단의 문제"라며 "예산의 우선순위 문제임을 알 수 있다"고 말했다.

농어촌특별세를 농어촌기본소득 재원으로 활용하는 방안을 제시하기도 했다. 이 대통령은 "최근 주식시장 활성화로 농어촌에 의무적으로 사용해야 하는 농어촌특별세가 수조 원대로 폭증하고 있다"고 밝혔다.

이어 "이 예산을 종전대로 농로, 교량 등 기반시설 확보에 쓰지 않고 농어촌기본소득 재원으로 활용해서 농어촌기본소득을 지속사업으로 확정하고, 기본소득액을 15만 원에서 그 이상으로 높이면 농어촌도 살아날 것"이라고 했다.

이 대통령은 농어촌기본소득 확대가 지역소멸 대응을 넘어 여러 정책 효과를 낼 수 있다고도 했다.

그는 "귀농·귀어도 늘어나고, 지역소멸도 막고, 국토균형발전도 이루고, 수도권 집중에 따른 집값 폭등 같은 문제도 완화하고, 행복한 노년도 보장하는 등 일석다조 효과가 있을 것"이라고 했다.
박영훈 기자

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