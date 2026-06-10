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건설·부동산 업계소식

LH, 지역활력타운 사업 참여 희망 지자체 대상 무상 컨설팅 지원

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 10. 08:32

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지역활력타운 개념도
지역활력타운 개념도./한국토지주택공사(LH)
한국토지주택공사(LH)가 지역활력타운 조성사업을 추진하는 지방자치단체를 대상으로 무상 컨설팅을 진행한다.

이 사업은 주거·생활인프라·생활서비스 등을 결합해 지역 정주 여건을 개선하고, 안정적인 정착을 지원함으로써 지역 활력을 높이는 사업이다.

LH는 올해 지역활력타운 사업 참여를 희망하는 지자체를 대상으로 무상 컨설팅 지원에 나선다고 10일 밝혔다.

올해부터 공모 방식이 아닌 자율 신청 방식으로 전환된 데 따른 것이다.

LH는 지자체별 사업 준비 시점에 맞춰 신속한 컨설팅이 가능토록 컨설팅 조직을 마련해 운영한다. 토지주택연구원(LHRI)과도 협력해 컨설팅의 전문성을 높였다.

컨설팅은 지역활력타운 조성 사업을 구상하거나 계획하는 단계에서 목표, 계획, 타당성, 수요, 실현성, 거버넌스, 효과성 등을 대상으로 진행된다. 지자체가 신청서 및 사업계획서를 작성해 LH 담당자에게 제출하면, 사업계획 사전검토를 거쳐 대면이나 온라인으로 컨설팅 결과를 전달하는 방식이다.

강오순 LH 지역균형본부장은 "지역활력타운이 지역의 새로운 성장 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지자체와 긴밀히 협력해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 LH는 공공의 역할을 강화해 지방이 인구가 늘고 활력이 넘치는 곳이 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.
전원준 기자

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