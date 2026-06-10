닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

한샘, 인테리어 전 과정 관리 앱 ‘인테리어 플래너’ 출시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260610010003283

글자크기

닫기

오세은 기자

승인 : 2026. 06. 10. 08:38

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

상담부터 시공까지 모바일로 투명하게… 정보 불투명성 해소·서비스 표준화
1
한샘 인테리어 공사 고객 전용 플랫폼 '인테리어 플래너' 이미지./제공=한샘
한샘은 인테리어 공사의 전 과정을 모바일로 간편하게 관리할 수 있는 고객 전용 앱 '한샘 인테리어 플래너'를 10일 출시했다고 밝혔다.

한샘 인테리어 플래너는 크게 네 가지 핵심 기능을 통해 고객 만족도를 높였다. 우선 인테리어 공사 중 발생하는 파편화된 정보를 한곳으로 모으는 '정보의 일원화'를 구현했다. 수정 견적서나 디자인 시안 등 모든 주요 자료를 데이터베이스화하고 최신 버전으로 자동 업데이트되도록 설계해 자료 혼선에 따른 커뮤니케이션 오류를 차단했다.

또한 인테리어 현장의 세부 정보를 고객에게 공개해 '공정의 투명성'을 강화했다. 매일 현장 사진과 시공 기록이 앱을 통해 업데이트돼 고객은 현장을 방문하지 않아도 공사 진행 상황을 확인할 수 있다.

고객과 담당 디자이너 간의 밀착 소통 환경도 조성했다. 개인 메신저가 아닌 앱 내 공식 채팅 채널을 통해 단계별 공정 상황에 대한 피드백을 주고받을 수 있다. 마지막으로 설계 제안서와 견적서를 표준화된 디지털 포맷으로 통일했다.

한샘 관계자는 "표준화된 상담·시공 시스템을 디지털로 고도화해 인테리어 서비스의 새로운 기준을 정의하고자 한다"며 "상담부터 사후 관리까지 전 과정에서 차별화된 안심 경험을 제공해 업계의 서비스 표준을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.
오세은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

중국, AI 패권 겨냥 500조 투입 데이터센터망 구축…엔비디아 입지 축소 압박

미군, 헬기 격추 이란에 보복공격 개시…트럼프 “강력한 대응”에 호르무즈 휴전 흔들

트럼프 “이란이 美아파치 격추”...종전 협상 낙관론 속 타결 압박

‘자율 해킹 AI’ 전면 도입한 北…국정원 “1초당 몇만건도 가능”

한선화 시크릿 포즈 요청에 ‘정중 거절’…온라인서 갑론을박

민주당 “원유 수급 90% 육박…차량 2부제→5부제로 완화 검토”

구글, 제미나이 3.5 실시간 번역 선봬…통화하듯 번역 음성 듣는다

지금 뜨는 뉴스

구글, 새 번역 모델 출시…70여개 언어 실시간 통역

“예금만 믿었는데”…나이 들어 후회하는 재테크 실수

경찰, ‘차량 의전 업체 갑질 의혹’ 황희찬 측 무혐의 결론

與 “국힘, 투표용지 사태 수습보다 정쟁에 몰두…원 구성 협조해야”

반올림피자 가맹점주 미성년 알바생에 ‘가정비하’ 발언 논란