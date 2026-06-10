李, 필리핀 지익주씨 살해 주범 검거에 “해외 국민 대상 범죄 끝까지 추적”

벨기에 동포 만찬간담회 인사말하는 이재명 대통령<YONHAP NO-0819> 0 이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 10일 필리핀에서 발생한 교민 고 지익주 씨 납치·살해 사건의 주범 검거와 관련해 유가족에게 위로의 뜻을 전했다. 또 해외 국민을 대상으로 한 범죄는 끝까지 추적해 반드시 책임을 묻겠다고 강조했다. 장기 미제로 남아 있던 교민 대상 강력범죄 수사 진전과 함께 해외 국민 보호 의지를 부각한 것이다.이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 "10년이 넘는 고통과 기다림 속에서 사건의 진실이 밝혀지길 간절히 바라오신 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "늦었지만 범인이 검거됐다는 소식을 전하게 돼 다행스럽게 생각한다"고 밝혔다.사건은 필리핀 현지에서 발생한 대표적인 교민 대상 강력범죄로 장기간 미제로 남아 있었다.이 대통령은 "지난 3월 필리핀 방문 당시 유가족이 직접 수사 진전을 요청했고 현지 교민 사회에서도 사건 해결 요구가 이어졌다"고 설명했다.이 대통령은 이번 검거가 한국과 필리핀 수사당국의 공조 결과라고 했다. 그는 "이번 검거는 주필리핀 한국대사관과 코리안데스크, 그리고 필리핀 경찰당국의 긴밀한 공조가 있었기에 가능했다"고 했다.국민 보호에 대한 정부 책임도 강조했다. 이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무"라며 "세계 어느 곳에서든 우리 국민을 대상으로 한 범죄를 끝까지 추적하고, 반드시 그에 합당한 책임을 묻겠다"고 했다.그러면서 "해외에 계신 우리 국민들께서 보다 안전하게 생활하실 수 있도록 앞으로도 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 덧붙였다.