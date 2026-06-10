李, 필리핀 지익주씨 살해 주범 검거에 “해외 국민 대상 범죄 끝까지 추적”

이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 "10년이 넘는 고통과 기다림 속에서 사건의 진실이 밝혀지길 간절히 바라오신 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "늦었지만 범인이 검거됐다는 소식을 전하게 돼 다행스럽게 생각한다"고 밝혔다.
사건은 필리핀 현지에서 발생한 대표적인 교민 대상 강력범죄로 장기간 미제로 남아 있었다.
이 대통령은 "지난 3월 필리핀 방문 당시 유가족이 직접 수사 진전을 요청했고 현지 교민 사회에서도 사건 해결 요구가 이어졌다"고 설명했다.
이 대통령은 이번 검거가 한국과 필리핀 수사당국의 공조 결과라고 했다. 그는 "이번 검거는 주필리핀 한국대사관과 코리안데스크, 그리고 필리핀 경찰당국의 긴밀한 공조가 있었기에 가능했다"고 했다.
국민 보호에 대한 정부 책임도 강조했다. 이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무"라며 "세계 어느 곳에서든 우리 국민을 대상으로 한 범죄를 끝까지 추적하고, 반드시 그에 합당한 책임을 묻겠다"고 했다.
그러면서 "해외에 계신 우리 국민들께서 보다 안전하게 생활하실 수 있도록 앞으로도 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 덧붙였다.