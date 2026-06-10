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정치 청와대

李, 필리핀 지익주씨 살해 주범 검거에 “해외 국민 대상 범죄 끝까지 추적”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 10. 08:40

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벨기에 동포 만찬간담회 인사말하는 이재명 대통령<YONHAP NO-0819>
이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령이 10일 필리핀에서 발생한 교민 고 지익주 씨 납치·살해 사건의 주범 검거와 관련해 유가족에게 위로의 뜻을 전했다. 또 해외 국민을 대상으로 한 범죄는 끝까지 추적해 반드시 책임을 묻겠다고 강조했다. 장기 미제로 남아 있던 교민 대상 강력범죄 수사 진전과 함께 해외 국민 보호 의지를 부각한 것이다.

이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 "10년이 넘는 고통과 기다림 속에서 사건의 진실이 밝혀지길 간절히 바라오신 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "늦었지만 범인이 검거됐다는 소식을 전하게 돼 다행스럽게 생각한다"고 밝혔다.

사건은 필리핀 현지에서 발생한 대표적인 교민 대상 강력범죄로 장기간 미제로 남아 있었다.

이 대통령은 "지난 3월 필리핀 방문 당시 유가족이 직접 수사 진전을 요청했고 현지 교민 사회에서도 사건 해결 요구가 이어졌다"고 설명했다.

이 대통령은 이번 검거가 한국과 필리핀 수사당국의 공조 결과라고 했다. 그는 "이번 검거는 주필리핀 한국대사관과 코리안데스크, 그리고 필리핀 경찰당국의 긴밀한 공조가 있었기에 가능했다"고 했다.

국민 보호에 대한 정부 책임도 강조했다. 이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무"라며 "세계 어느 곳에서든 우리 국민을 대상으로 한 범죄를 끝까지 추적하고, 반드시 그에 합당한 책임을 묻겠다"고 했다.

그러면서 "해외에 계신 우리 국민들께서 보다 안전하게 생활하실 수 있도록 앞으로도 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 덧붙였다.
박영훈 기자

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