한화 건설부문, 문주·출입구 통합 디자인 ‘포레나 저니’ 선봬

문주에서 동 출입구까지 브랜드 일관성 강화

한화 건설부문 문주·출입구 통합 디자인 ‘포레나 Journey’ 문주 측면 투시도 0 한화 건설부문이 새로 선보인 문주·출입구 통합 디자인 '포레나 Journey' 문주 측면 투시도./한화 건설부문

한화 건설부문이 아파트 단지 진입 동선을 하나의 브랜드 경험으로 구현한 통합 디자인을 새로 선보였다.한화 건설부문은 이 같은 성격의 '포레나 저니(Forena Journey)'를 10일 공개했다. 회사는 향후 공급하는 한화포레나 단지에 해당 디자인을 순차적으로 적용할 방침이다.포레나 저니는 문주와 동 출입구, 주차장 진입부 등 단지 진입 과정 전반을 하나의 디자인 언어로 연결한 것이 특징이다. 앞서 공개한 외관 디자인 '포레나 비스타(Vista)'가 건물의 원경 이미지를 강조했다면, 포레나 저니는 입주민이 단지에 들어서면서 직접 체감하는 근경 공간에 초점을 맞췄다.한화 건설부문은 단순한 이동 경로로 인식되던 진입 동선을 특별한 여정으로 재해석했다. 입주민들이 단지에 들어서는 순간부터 동 출입구에 도착할 때까지의 과정에서 차별화된 공간 경험을 제공해 브랜드 가치를 높이겠다는 구상이다.새롭게 디자인된 문주는 석재 소재를 적극 활용해 강한 시각적 인상을 구현했다. 색채 대비를 강화하고 구조적 조형미를 부각해 프리미엄 주거단지의 상징성을 높였으며, 측면에는 포레나 브랜드 패턴을 적용했다. 천장에는 은은한 그라데이션 LED 조명을 설치해 고급스러운 분위기를 연출했다.정문과 연결되는 지하 주차장 진입램프에도 동일한 석재 마감을 적용해 공간 전반의 통일성을 확보했다. 이를 통해 단지 초입부터 주차장까지 일관된 브랜드 이미지를 경험할 수 있도록 했다.동 출입구 디자인도 변화했다. 기존 개방형 구조 대신 가림벽을 도입해 외부에서는 정돈된 경관을 제공하고 내부에서는 보다 안정적인 공간감을 느낄 수 있도록 설계했다. 가림벽 사이에는 창호와 수목을 배치해 자연 채광과 바람을 끌어들이고, 계절 변화와 자연의 흐름을 체감할 수 있는 환경을 조성했다.지하 주차장 출입구에는 무광 마감 소재를 적용해 차분하면서도 품격 있는 분위기를 구현했으며, 단지 전체 디자인과의 조화를 고려해 일관된 톤앤매너를 유지했다.김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "문주와 동 출입구는 입주민이 매일 접하는 대표적인 공용공간"이라며 "단지 안에서의 이동 과정 자체가 특별한 경험이 될 수 있도록 포레나만의 차별화된 디자인 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.