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건설·부동산 업계소식

삼성물산 “아파트 화재 안전 기술 도입 본격화…안전한 래미안 조성”

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 10. 08:50

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삼성물산 건설부문 리버서블 내열팬
삼성물산 건설부문이 개발 중인 고성능 배연 시스템 '리버서블 내열팬' 개념도./삼성물산
삼성물산 건설부문이 건설 현장과 공동주택 전반의 화재 안전성을 높이기 위해 다양한 소방 기술을 도입하고 있다.

10일 삼성물산에 따르면 회사는 최근 증가하는 2차전지 화재에 대응하기 위해 '스마트 충전함'을 개발해 래미안 엘라비네(방화6구역 재건축) 현장 등에 적용했다. 한국소방기구제작소와 공동 개발한 이 제품은 온도 센서와 전용 소화액을 탑재해 배터리 화재를 자동 감지·진압할 수 있는 것이 특징이다.

삼성물산은 향후 신규 래미안 단지 공용공간에도 스마트 충전함을 도입해 전기자전거 등 각종 배터리의 안전한 충전·보관 환경을 제공할 계획이다.

지하주차장 화재 대응 기술도 강화한다. 공조 전문기업 동해기연과 함께 개발 중인 '리버서블 내열팬'은 평상시에는 환기 장치로 작동하다가 화재 발생 시 연기와 유독가스를 신속하게 외부로 배출하는 역할을 수행한다. 특히 전기차 화재 발생 시 대피와 구조 활동에 필요한 시간을 확보할 수 있도록 설계됐다.

이와 함께 소방설비 전문기업 파라텍과 협력해 누수 여부를 쉽게 확인할 수 있는 '누수감지형 스프링클러'도 개발했다. 누수 발생 시 즉시 확인이 가능해 설비 이상을 조기에 발견하고 침수 피해를 예방할 수 있는 것이 특징이다. 해당 기술은 향후 신규 래미안 단지에 순차 적용될 예정이다.

삼성물산은 최근 주택개발사업부 내 소방기술그룹을 신설해 화재안전 기준 수립과 기술 개발, 현장 점검 등을 전담하고 있다.

삼성물산 관계자는 "건설 현장뿐 아니라 입주 이후에도 안전한 주거환경을 제공하기 위해 화재 예방 기술과 안전관리 체계를 지속적으로 강화하고 있다"고 말했다.
전원준 기자

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