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카카오페이, ‘삼성페이-지역사랑상품권’ 첫 결제 페이백……최대 5700원 페이백

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이서연 기자

승인 : 2026. 06. 10. 09:14

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코나아이 지역사랑상품권 대상 이달 말까지 프로모션
삼성페이 연동해 실물카드 없이 지역화폐 결제 가능
[카카오페이 참고자료] 260610
카카오페이 페이백 행사./카카오페이
카카오페이가 삼성페이와 연동한 지역사랑상품권 결제 이용자를 대상으로 최대 5700원 규모의 페이백 프로모션을 진행한다. 지역화폐 사용 편의성을 높여 지역 상권 소비 활성화를 지원한다는 취지다.

10일 카카오페이는 지역사랑상품권 플랫폼 운영사 코나아이와 함께 이달 말까지 자사 앱 내 삼성페이 기능을 통해 지역사랑상품권을 처음 결제하는 이용자에게 카카오페이포인트를 지급하는 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

대상은 경기지역화폐와 세종시 여민전 등 코나아이가 운영하는 지역사랑상품권이다. 이용자는 프로모션 페이지에서 응모한 뒤 카카오페이 내 삼성페이 기능으로 지역화폐를 결제하면 회당 최대 1900원씩, 총 3회에 걸쳐 최대 5700원을 돌려받을 수 있다.

이번 행사는 지역화폐 자체 할인·인센티브에 카카오페이의 페이백 혜택을 추가해 지역 소비를 촉진하려는 목적도 담고 있다. 카카오페이는 지역화폐 이용자들의 결제 편의성을 높이는 동시에 지역 소상공인 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

카카오페이는 안드로이드 이용자를 대상으로 앱 내에서 삼성페이 태그 결제를 지원하고 있다. 이에 따라 별도의 실물카드 없이도 스마트폰만으로 지역사랑상품권을 사용할 수 있으며, 일반 신용카드 결제가 가능한 매장에서도 지역화폐 결제가 가능하다.

프로모션 외에도 삼성페이를 통한 결제 혜택은 이어진다. 카카오페이는 삼성페이로 1000원 이상 결제할 경우 기본 적립과 추가 보너스를 포함해 월 최대 3만 포인트까지 적립 혜택을 제공하고 있다.

카카오페이 관계자는 "지역사랑상품권 실물 카드 없이도 스마트폰만 있으면 사용자와 가맹점 모두 편리하게 지역화폐를 주고받을 수 있는 환경을 구축하고 있다"며 "지역화폐와 카드, 카카오페이머니 등 다양한 결제 수단을 한곳에서 편리하게 이용할 수 있는 결제 생태계를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
이서연 기자

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