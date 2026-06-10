‘운전문화’등 예능형 콘텐츠 눈길 끈 케이카, 유튜브 10만 돌파

케이카 0 케이카의 유튜브 채널 '스튜디오 ㅋㅇㅋ' 구독자 10만 돌파. /케이카

직영중고차 플랫폼 케이카가 유튜브 채널 구독자 10만명을 돌파했다고 10일 밝혔다.지난해 1월 '스튜디오 ㅋㅇㅋ' 개설 이후 중고차 업계에서 최단 기간 실버버튼을 달성한 사례다. 유튜브 채널에 업로드 된 콘텐츠의 총 조회수는 1억 4000만 회에 이른다.채널명은 케이카의 초성이자 기분 좋은 웃음을 뜻하는 표현이다. 자동차를 어렵고 딱딱한 정보가 아닌 공가모가 재미가 있는 콘텐츠로 풀어내겠다는 의미를 담았다.채널에서는 자동차와 차주, 운전 문화, 차량 선택 과정 등을 예능형 콘텐츠로 재해석한 차별화된 콘텐츠를 제공했다.대표 콘텐츠로는 초보 운전자가 연수를 받으며 성장하는 과정을 담은 '나의 연수 아저씨', 다른 차량을 보유한 차주들이 각자의 차량으로 대결하는 '차주님둘 그 차 왜 삼?' 등이다. 콘텐츠에 3일 책임환불제와 케이카 워런티 등의 서비스를 자연스럽게 전달했다.정인국 케이카 사장은 "스튜디오ㅋㅇㅋ의 구독자 10만명 달성은 케이카가 고객과 소통하는 방식이 한층 넓어지고 있다는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 자동차와 중고차에 대한 다양한 이야기를 쉽고 재미있게 전달할 수 있는 다양한 채널을 통해 고객과의 소통에 힘써 나갈 것"이라고 말했다.한편 케이카는 2021년 10월 코스피 시장에 상장한 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업이다. 직접 매입해 온 차량을 직접 판매하는 직영시스템으로 운영되며, 국내 최대 규모인 전국 48개 직영 네트워크를 기반으로 이커머스 서비스를 업계 최초로 선보이고 있다.