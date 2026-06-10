장영진 사장, 충북 소재 중견기업 찾아 애로사항 청취…“현지법인 유동성 지원”

무보, 삼동에 2000만 달러 규모 운전자금 지원

'해외법인 운전자금 특별지원 프로그램' 마련

배포용 사진_2 0 장영진 한국무역보험공사 사장(왼쪽에서 다섯 번째)이 9일 충북 음성에 소재한 ㈜삼동을 방문하여 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다./한국무역보험공사

한국무역보험공사(무보)가 해외 현지법인을 운영하는 국내 기업에 대한 금융 지원을 확대하고 있다.무보는 최근 장영진 사장이 충북 음성 소재 중견기업 삼동을 방문해 해외사업 애로사항을 청취한 가운데 삼동의 미국 현지법인에 2000만달러(약 303억원) 규모의 운전자금 조달을 지원했다고 10일 밝혔다. 삼동은 구리 코일 등 전력 소재 전문 제조기업으로 테네시 등 미국 내 주요 거점에 생산법인을 운영하고 있다.이이주 삼동 대표이사는 "무보 덕분에 미국 전력수요 증가에 적시에 대응할 수 있었다"며 "향후 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 등 전력기기 시장 규모가 꾸준히 확대될 것으로 예상되는 만큼 적극적인 금융지원이 그 어느 때보다 필요하다"고 말했다.무보는 지난해 6월 관세 대응과 글로벌 공급망 안정화를 위해 '해외 현지법인 운전자금 특별지원 프로그램'을 마련했다. 이를 통해 현지법인에 시설자금뿐만 아니라 운전자금도 직접 지원할 수 있게 됐다.지난 4월에는 해외 현지법인 운전자금 수요가 증가함에 따라 총 지원규모를 기존 3억달러에서 8억 달러로 확대했고, 대기업과 동반 진출한 중소·중견기업에는 지원 한도를 우대하는 등 관련 규정을 선제적으로 정비했다. 무보는 제도 도입 이후 미국과 베트남 등에 소재한 우리 기업의 10개 현지법인에 총 2억6000만 달러 규모의 운전자금을 지원해 왔다고 전했다.장영진 무보 사장은 "국제 정세 불안으로 원자재 확보 등을 위한 해외 현지법인의 운전자금 수요가 급증하는 상황"이라며 "우리 기업들이 금융지원이 부족해 해외사업에 어려움을 겪지 않도록 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.