BS한양, 박유신 신임 대표 선임…“에너지 사업 성장 본격화”

기존 최인호 대표와 각자 대표 체제

박유신 BS한양 대표이사 0 박유신 BS한양 신임 대표이사./BS한양

BS한양이 에너지 사업 성장을 본격화하기 위해 박유신 건설부문장을 대표이사로 선임했다.BS한양은 이사회를 통해 박 신임 대표이사를 선임했다고 10일 밝혔다.박 신임 대표는 2001년 DL이앤씨에 입사한 이후 건설업 전반에서 다양한 경험을 쌓았으며, DL건설 대표이사를 역임했다.2024년부터는 BS한양 건설부문을 총괄해 왔다. 이번 선임으로 박 대표는 기존 최인호 대표와 함께 BS한양을 공동으로 이끌게 됐다.BS한양은 이번 대표이사 선임을 계기로 건설부문의 안정적인 실적을 기반으로 태양광·LNG(액화천연가스) 등 에너지 사업의 성장 전략을 본격화할 계획이다.회사는 건설경기 침체 속에서도 서울 면목동, 인천 금송구역 등을 포함한 도시정비사업에서 신규 수주 1조원을 달성한 바 있다. 아울러 민간참여 공공개발사업으로 수주 채널을 다변화하며 '수자인' 브랜드 경쟁력을 입증했다는 설명이다.자체사업 물량을 포함한 약 8조원 규모의 수주잔고를 확보해 중장기 매출 기반을 강화했으며, 수익성 중심의 내실 있는 수주 기조를 유지하며 리스크 관리에도 집중하고 있다.또 BS그룹 차원에서 추진 중인 전남 해남 솔라시도 재생에너지 개발사업 등 에너지 사업에 참여하며 미래 성장동력을 확보하고 있다. 이미 솔라시도·고흥만·해창만 태양광 발전소를 운영 중이다. 광양 바이오매스 발전소(올해 준공)와 여수 LNG허브터미널(2028년 상업운전)도 순차적으로 추진하고 있다.박 신임 대표는 "건설부문의 안정적인 실적이 에너지 사업 성장의 기반이 될 것"이라며 "건설과 에너지 양 축의 균형 성장을 통해 BS한양의 중장기 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.