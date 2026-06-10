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국제

美 하원, 이민세관단속·국경순찰 106조원 예산안 통과

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박진숙 기자

승인 : 2026. 06. 10. 11:16

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민주당 반대 속 214대 212로 가결
ICE 인력 확충·국경 보안 강화 전망
APTOPIX Trump Inauguration <YONHAP NO-2705> (AP)
미국 워싱턴 D.C. 미국 국회의사당의 도널드 트럼프 미국 대통령./AP 연합
미국 연방하원이 이민세관단속국(ICE)과 국경순찰대를 지원하는 700억 달러(약 106조7800억원) 규모의 예산안을 통과시켰다고 9일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.

로이터통신에 따르면 이번 법안은 공화당 주도로 진행된 표결에서 214대 212의 근소한 차이로 가결됐다

공화당이 주도하는 상원도 이미 지난 5일 같은 법안을 통과시켰다. 예산안은 이제 도널드 트럼프 미국 대통령의 서명만 남겨두고 있다.

올해 초 미국 미네소타주에서 이민 단속 요원의 총격으로 미국 시민 2명이 사망하면서 공화당과 민주당은 이민 단속 기관 개혁을 둘러싸고 갈등을 빚어왔다.

공화당은 국경 보안 강화를 주장한 반면, 민주당은 인권 문제와 제도 개혁을 요구하며 대립했다.

이 과정에서 ICE 소관 기관인 국토안보부(DHS)의 일부 부서는 76일간 부분적 셧다운(일시적 업무 정지)을 겪기도 했다.

이후 ICE와 국경순찰대 예산을 제외한 DHS 예산안이 우선 처리됐다.

공화당 지도부는 이달 1일 이전에 해당 예산안을 처리할 계획이었다. 그러나 트럼프 대통령이 백악관 무도회장 보안 예산 10억 달러(약 1조5233억원)와 '반-무기화 기금' 18억 달러(약 2조7437억원)를 요구하면서 지연됐다.

이후 무도회장 보안 예산은 최종 법안에서 삭제됐으며, 공화당은 '반-무기화 기금' 수정안을 부결시켰다. 미국 행정부는 해당 기금이 더 이상 추진되지 않을 것이라고 밝혔다.

로이터는 이번 예산안 통과가 트럼프 행정부가 임기 말까지 강경 이민 정책을 유지하려는 의지를 보여주는 신호라고 설명했다. 또 확보 예산은 ICE 인력 확충과 국경순찰대 장비·기술 투자 확대, 이민 단속 강화로 이어질 것이라고 덧붙였다.
박진숙 기자

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