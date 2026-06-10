SK이노베이션, 울산 제조업 AI 전환 속도전…지역 AX 생태계 구축 나서

울산시·상의와 AI 강소기업 정책 토론회 개최

제조기업·AI기업 40여곳 참여…실증 비용·인재 확보 과제 제기

9월 울산포럼서 제조업 AX 실행전략 구체화

사진 0 10일 울산 남구 CK아트홀에서 지역 내 제조 및 AI 설루션 분야 20여개 중소기업 관계자들이 참석한 가운데 '울산 AI 강소기업 정책 토론회'가 열렸다./SK이노베이션

SK이노베이션이 울산 제조업의 인공지능 전환(AX) 가속화를 위한 지역 생태계 구축에 나섰다. 제조업 중심 도시인 울산에서 AI 기업과 제조기업, 지자체를 한자리에 모아 현장의 애로사항을 점검하고 실질적인 지원 방안을 모색하며 제조업 AX 확산의 마중물 역할을 자처하고 있다.10일 SK이노베이션 울산CLX는 울산 남구 CK아트홀에서 울산시, 울산상공회의소, 중소기업융합울산연합회와 공동으로 '울산 AI 강소기업 정책 토론회'를 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 오는 9월 열리는 '2026 울산포럼'의 사전 프로그램으로 마련됐다. 제조기업과 AI 솔루션 기업 등 40여개 지역 기업 관계자가 참석해 제조업 AX 확대 방안과 현장 과제를 논의했다.이날 행사는 울산시의 '제조업 AX 전환 정책 방향' 소개로 시작됐다. 울산시는 인구 감소와 고비용 구조를 극복하기 위한 수단으로 AI 도입의 중요성을 강조하며, 중소기업을 위한 GPU 인프라 및 실증 지원 체계 구축안을 발표했다.이어진 토론에서는 제조업 AX 확산 과정에서 나타나는 현실적인 어려움이 집중적으로 제기됐다. 참석 기업들은 AI 활용 범위가 단순 사무 자동화를 넘어 설계와 공정 제어, 생산 최적화 등 핵심 엔지니어링 영역으로 확대되고 있지만 데이터 비표준화와 실증 비용 부담, AI 인재 부족 문제가 여전히 걸림돌이라고 지적했다.SK이노베이션과 울산시는 이번 토론회와 현장 설문조사를 통해 수렴한 의견을 바탕으로 오는 9월 개최되는 '2026 울산포럼'에서 제조업 AX 가속화 전략과 지원 방안을 구체화할 계획이다.한편 올해로 5회째를 맞는 울산포럼은 울산시 미래산업박람회 'WAVE'와 연계해 개최된다. 올해 포럼에서는 '피지컬 AI 웨이브, 제조 AX 대전환'과 '모두를 위한 AI, 스마트 로컬 울산'을 핵심 의제로 다룰 예정이다.