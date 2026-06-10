AI로 홍수 막고 전세사기 잡는다…공공기관 혁신프로젝트 Top10 선정

물관리·교통관제·부동산 감시 혁신 사례 주목

AI 혁신가점 반영·우수사례 전 공공기관 확산 추진

재정경제부 0 사진=연합

재정경제부가 인공지능(AI) 기반 초혁신 경제 구현을 위한 공공기관 혁신 프로젝트 우수 사례 10건을 선정하고, 이를 전 공공기관으로 확산하는 데 나서기로 했다.재정경제부는 10일 공공기관의 선도적 AI 혁신 역할을 강화하고 우수 혁신모델의 확산을 촉진하기 위해 '공공기관 혁신프로젝트 Top10' 선정 결과를 발표했다.혁신프로젝트는 지난해 8월 구윤철 부총리 주재로 열린 '공기업 기관장 워크숍'을 계기로 도입된 사업으로, AI 대전환과 초혁신 경제 구현을 위한 기관별 핵심 과제로 추진돼 왔다.정부는 31개 공기업을 대상으로 총 62개 혁신프로젝트를 발굴했으며, 목표 부합성, 기술성, 공공가치 기여도 등 5개 항목에 대한 전문가 서면평가와 발표평가를 거쳐 최종 10개 우수 과제를 선정했다.선정된 주요 과제를 보면 한국수자원공사는 AI와 디지털 트윈 기술을 활용한 '디지털 트윈 물관리 플랫폼 구축·운영'을 추진한다. 이를 통해 홍수 예방 등 하천 관리의 효율성과 안전성을 높인다는 계획이다.한국도로공사는 전국 고속도로 CCTV 8828대를 실시간으로 분석하는 'AI+CCTV 융합 AI 교통관제'를 통해 교통사고 예방과 대응 역량 강화에 나선다.해양환경공단은 선박 접근이 어려운 해양쓰레기 수거 사각지대에 AI 기능을 탑재한 수상 로봇을 투입하는 'AI 활용 해양쓰레기 분포조사·수거' 과제로 청정 해양환경 조성에 나선다.한국부동산원은 전세사기와 외국인 투기 등 부동산시장 불법행위가 지능화·다양화되는 상황에 대응하기 위해 'AI 기반 부동산 이상거래 모니터링 강화' 사업을 추진해 소비자 보호를 강화할 계획이다.재경부는 우수 사례 확산을 위해 2025년도 공공기관 경영평가의 AI 혁신가점에 이번 선정 결과를 반영할 예정이다. 아울러 에너지·사회간접자본(SOC) 등 분야별로 운영 중인 공공기관 AI 활용 협의체를 통해 우수 사례를 공유하고, 현장 방문 등을 추진할 방침이다.재경부 관계자는 "342개 전체 공공기관을 대상으로 공모 진행 중인 '2026 공공기관 AI 혁신챌린지'를 통해 보다 많은 현장 중심의 혁신 모범 사례를 발굴하고, 국민이 체감할 수 있는 혁신적인 AI 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.