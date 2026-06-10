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한진, 유망 이커머스 셀러·소상공인 판매 역량 강화…‘원클릭 커넥터’ 개최

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김소영 기자

승인 : 2026. 06. 10. 16:13

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한진
2026년 상반기 원클릭 커넥트 포스터. /한진
한진이 이커머스 셀러와 소상공인의 판매 역량 강화를 위한 지원 프로그램을 확대한다. 라이브커머스와 소비자 직접 판매(D2C), 결제·물류 전략 등을 한자리에서 제공하는 교류 프로그램을 통해 성장 지원에 나선다는 구상이다.

한진은 '2026년 상반기 원클릭 커넥트(One-click Connect)'를 개최한다고 10일 밝혔다. 원클릭 커넥트는 유망 이커머스 셀러와 커머스 플랫폼 기업을 연결해 유통 정보와 사업 노하우를 공유하는 프로그램이다. 지난해 처음 열린 행사에는 약 500개 이커머스 기업이 참여했다.

반기마다 정기적으로 진행되는 원클릭 커넥트는 이커머스 업계의 유망 셀러들을 다양한 글로벌 커머스 파트너사와 연결해 유통 정보 교류 및 상생 소통의 장을 마련하는 프로그램이다.

이번 행사에는 한진의 디지털 플랫폼 핵심 파트너사인 라이브커머스 플랫폼 '그립(Grip)', 글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24', 모바일 금융 플랫폼 '토스'(Toss)가 공동 협업 파트너로 참여해 전문성을 높였다.

행사는 접근성과 실무 효율성을 고려해 온라인 세미나(웨비나)와 오프라인 맞춤형 통합 컨설팅 등 2단계 구조로 순차 진행된다.

먼저 진행되는 '웨비나'에서는 판매와 물류 전 과정을 연계하고 셀러별 맞춤형 성장 솔루션을 제시하는 데 집중한다. 세부 세션으로는 △2026 라이브커머스 트렌드&판매 전략 △클릭을 부르는 유튜브 쇼핑 연동과 콘텐츠 설계 △팔로워를 고객으로 바꾸는 셀러의 결제·정산 전략 △셀러들이 놓치고 있는 숨은 물류비 절약 공식 등이 다뤄질 예정이다.

한진 관계자는 "원클릭 커넥트는 급변하는 이커머스 시장 환경에서 유망한 셀러들이 즉각 적용할 수 있는 인사이트와 당사의 물류 인프라를 연결하는 통합 솔루션의 장"이라며 "앞으로도 다양한 협업을 통해 중소상공인의 경쟁력을 키우고 글로벌 진출을 견인하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
김소영 기자

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