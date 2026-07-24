[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 24일

1 ●쥐띠

36년 문서 운이 좋아지니 머리가 맑아진다.

48년 순조롭게 일이 성사된다.

60년 하는 일들이 순조롭게 진행된다.

72년 행운이 찾아오는 하루다.

84년 금전 운이 서서히 풀리기 시작한다.

96년 선물을 받고 기뻐지는 날이다.





●소띠

37년 근심이 사라지니 안색이 밝아진다.

49년 오후쯤 금전 소식을 듣게 된다.

61년 운이 좋아지니 안정을 되찾는다.

73년 귀인을 만나니 고민이 해결된다.

85년 노력한 자에게 복이 찾아온다.

97년 오후부터 운수 대통한다.

●범띠

38년 운수대통하니 건강도 좋아진다.

50년 일이 풀리기 시작하니 안정을 되찾는다.

62년 문서 계약이 제대로 성사된다.

74년 금전 운이 조금씩 풀린다.

86년 미루면 일이 더 많이 쌓이게 된다.

98년 믿을만한 사람을 만나게 된다.

●토끼띠

39년 마음에 안정과 안심 운이 들어오는 날이다.

51년 건강에 자신감이 생기는 날이다.

63년 중요한 자리에서는 언행을 조심한다.

75년 어려움이 생길 수니 신중하게 대처한다.

87년 기다렸던 일이 성사된다.

99년 미루던 일들이 마무리가 잘 되어 마음 놓인다.

●용띠

40년 운이 좋아지니 금상첨화다.

52년 급하지 않게 마음의 여유를 가진다.

64년 유비무환의 자세로 나아가야 한다.

76년 투자하면 손해만 보는 시기다.

88년 신중함이 앞서도록 해야 한다.

00년 구설수에 휘 말리는 날이다.

●뱀띠

41년 건강을 신경 써야 하는 날이다.

53년 명예가 하늘 높이 오른다.

65년 그간의 소망을 드디어 성취하게 된다.

77년 이권으로 인한 다툼이 생긴다.

89년 손재와 구설로 고민에 빠지게 된다.

01년 근심이 생기지만 곧 사라진다.

●말띠

42년 한 번에 알수 없으니 돌다리도 두드려보고 건넌다.

54년 급체할 수 있으니 음식물을 천천히 먹어야 한다.

66년 모임 자리에서는 언행을 조심한다.

78년 운이 좋으니 먼저 승리한다.

90년 급할수록 돌아가는 법을 배워야 한다.

02년 휴식도 때가 중요하다.

●양띠

43년 의견 충돌이 일어나지 않도록 신경 쓴다.

55년 적은 돈만 얻게 되는 날이다.

67년 기회가 느리게 찾아온다.

79년 부수적인 해결책이 따른다.

91년 지원 요청을 과감히 시도해본다.

03년 손해만 보니 모임은 뒤로 미룬다.

●원숭이띠

32년 마음에 안 들어도 내색하면 안 된다.

44년 근심이 사라지니 마음이 흐뭇하다.

56년 지켜보던 일이 뜻대로 안 풀린다.

68년 자존심이 통하지 않는 날이다.

80년 지나치게 참견하면 일이 어긋난다.

92년 서두르면 일이 더 힘들어진다.

●닭띠

33년 모든 일이 성에 안 차니 마음을 비운다.

45년 마침내 소원을 성취한다.

57년 합이 잘 맞는 사람들을 만나게 된다.

69년 마음을 비우니 성과가 좋아진다.

81년 등 돌린 사람이 다시 연락해 온다.

93년 걷기도 전에 뛰려고 하면 안 된다.

●개띠

34년 생각지 않던 용돈이 생긴다.

46년 꼭 만나고 싶었던 사람을 만나게 된다.

58년 오후쯤 대길할 금전 운이 찾아온다.

70년 관망(觀望)만 해야 하니 침묵하는 것이 좋다.

82년 마음에 드는 사람을 만난다.

94년 결정을 잘 내리니 마음 안정된다.

●돼지띠

35년 속 시원히 낮잠을 자는 날이다.

47년 생각지 않은 귀인이 찾아온다.

59년 남의 의견을 경청하니 알아 둘 것이 많다.

71년 바라던 금전이 들어오는 운세다.

83년 바라던 것을 쉽게 얻지 못한다.

95년 부탁한 것을 빠르게 얻게 된다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관