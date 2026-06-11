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카카오, 대한민국 축구 국가대표 ‘응원 캠페인’ 진행

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최인규 기자

승인 : 2026. 06. 11. 09:12

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실시간 참여형 캠페인인 '카톡 응원전'
3개 응원방 제공…자유롭게 참여 가능
26.06.11 [카카오 사진자료] 카카오, 오픈채팅 커뮤니티에서 카톡응원전 캠페인 진행
카카오가 오픈채팅 커뮤니티에서 카톡응원전 캠페인 진행한다. /카카오
카카오가 대한민국 축구 국가대표팀을 위한 온라인 응원전을 진행한다.

11일 카카오는 카카오톡에서 이용자들이 함께 소통하며 실시간 응원의 즐거움을 나누는 참여형 캠페인 '카톡응원전'을 한다고 밝혔다.

카카오는 오픈채팅 커뮤니티에 축구 팬들을 위한 전용 응원방을 제공할 계획이다. 국가대표팀을 응원하고 축구에 대한 다양한 주제로 이야기를 나누는 '레전드방'과 '아이콘방', 이미지 중심으로 가볍게 소통하는 '고독방' 등 전체 3개의 응원방으로 운영된다. 각자의 취향에 따라 방을 선택해 자유로운 대화부터 사진 공유까지 여러 방식으로 응원을 즐길 수 있다는 게 카카오 관계자 설명이다.

다채로운 프로그램도 선보인다. 축구 퀴즈 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 국가대표팀 유니폼, 넥슨 모바일 상품권 등 경품을 증정한다.

이는 카카오톡 3번째 탭인 '지금' 탭을 통해 참여할 수 있다. 오는 12일까지 넥슨의 온라인 축구 게임 FC 온라인과 함께 진행하는 1차전을 시작으로, 2차(6월 18~19일), 3차(6월 24~25일)까지 세 차례 운영한다.

카카오 관계자는 "카카오톡이 전 국민의 온라인 응원석이 돼 이용자가 쉽고 재미있게 소통할 수 있도록 캠페인을 준비했다"며 "'지금' 탭에서 공통 관심사를 중심으로 즐기는 참여형 경험을 선보일 계획"이라고 말했다.
최인규 기자

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