서울 한복판에 펼쳐지는 여름의 촉감…풍기인견 서울 나들이

마곡광장서 12~13일 풍기인견 서울 페스티벌

패션쇼·체험행사·현장 판매 행사 마련

영주 0 지난해 개최한 영주 풍기인견 서울 페스티벌 패션쇼에서 풍기인견을 입은 모델들이 옷맵시를 뽐내며 걷고 있다/영주시

경북 영주시가 대표 특산품 풍기인견의 우수한 기능성과 가치를 알리고자 서울 소비자들을 직접 만난다.영주시는 12일부터 13일까지 서울 마곡광장에서 '2026 영주 풍기인견 서울 페스티벌'을 개최한다.시가 주최하고 (사)풍기인견발전협의회가 주관하는 이번 행사는 지역 대표 특산품인 풍기인견의 우수한 기능성과 가치를 대도시 소비자들에게 직접 알리고, 지역 섬유산업의 판로 확대를 위해 마련됐다.풍기인견은 목재 펄프를 원료로 한 천연섬유로, 은은한 광택과 부드러운 촉감, 뛰어난 흡수성과 통기성을 갖춘 것이 특징이다. 땀과 습기를 빠르게 흡수하고 가벼운 착용감을 제공해 여름철 대표 섬유로 사랑받고 있다.행사의 대표 프로그램인 '2026 영주 풍기인견 패션쇼'는 개막일인 12일 오후 6시 마곡광장 특설무대에서 열린다.'나이 없는 여름, 풍기인견'을 주제로 열리는 이번 패션쇼에서는 전 세대를 아우르는 다양한 인견 의상을 선보이며 풍기인견의 실용성과 현대적인 감각을 소개할 예정이다.행사장에는 풍기인견 기업홍보관도 운영된다. 관람객들은 인견 의류와 침구류, 스카프, 생활소품 등 다양한 제품을 직접 살펴보고 구매할 수 있다.체험 프로그램도 마련된다. 참가자들이 직접 인견 스카프를 꾸미는 '나만의 풍기인견 스카프 만들기'를 비롯해 사행시 짓기, 패턴 컬러링, 행복 충전 룰렛 등 다양한 참여형 행사가 진행된다. 인견 이불 등을 증정하는 '진짜를 찾아라' 이벤트와 QR코드를 활용한 '풍기인견 퀴즈 광장'도 운영해 관람객들의 참여를 유도할 계획이다.이번 행사에서는 영주의 풍기인견과 안동 대마를 결합한 친환경 기능성 복합직물 브랜드 '헴프실크(HEMPSILK)'도 소개된다. 헴프실크는 통기성과 접촉 냉감, 수분 흡수력, 내구성, 천연 항균성 등을 갖춘 차세대 섬유 소재로 주목받고 있다.박미선 기업지원실장은 "지역 대표특산품인 풍기인견이 서울 마곡광장에서 시민들과 만나는 서울페스티벌을 개최한다"며 "풍기인견의 우수성과 친환경 가치를 직접 체험할 수 있는 이번 행사에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.