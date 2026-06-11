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세화미술관, 서울 고교생 대상 무료 관람·전시 해설 지원

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이서연 기자

승인 : 2026. 06. 11. 10:26

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서울 소재 고교 학생·교사 대상 무료 관람
청소년 눈높이 맞춘 전시 해설 제공
28일까지 '투명한 손, 움직이는 색'·'기억의 실루엣' 전시 운영
보도사진1
세화미술관 전시 도슨트 해설 모습./세화미술관
태광그룹 세화예술문화재단이 운영하는 세화미술관이 서울 지역 고등학생들을 대상으로 무료 관람과 전시 해설 프로그램을 운영한다.

11일 세화미술관에 따르면서울시 소재 고등학교 학생과 인솔 교사는 현재 진행 중인 기획전 2개를 무료로 관람할 수 있다. 단체 관람을 신청하면 전시 해설도 함께 제공된다.

전시 해설은 청소년들의 눈높이에 맞춰 현대미술 작품에 대한 설명과 작가들의 작업 배경, 작품 제작 과정 등을 소개하는 방식으로 진행된다.

관람 대상 전시는 '투명한 손, 움직이는 색'과 '기억의 실루엣: 형태, 이미지, 관점'이다. 두 전시는 이호진 세화예술문화재단 이사장 취임 이후 처음 선보이는 기획전으로 오는 28일까지 열린다.

'투명한 손, 움직이는 색'은 김예솔·박혜인·부지현·이원우·이진형·정만영 작가가 참여해 공간·사운드 설치 등 시청각 요소를 활용한 작품 19점을 선보인다. 관람객의 움직임에 반응하는 참여형 작품을 통해 시간의 흐름을 체험할 수 있도록 구성됐다.

'기억의 실루엣: 형태, 이미지, 관점'은 서성협·임수식·김보민 작가와 사운드 아티스트 최영이 참여했다. 디지털 환경에서 빠르게 생성되고 소비되는 기억을 인간의 감각과 경험의 차원에서 재해석한 전시로 회화·설치·영상 등 다양한 매체 작품 36점을 소개한다.

세화미술관 관계자는 "청소년들이 현대미술을 보다 친숙하게 접하고 예술적 상상력을 키울 수 있도록 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 문화예술 경험을 확대할 수 있는 다양한 교육 프로그램을 운영할 계획"이라고 말했다.
이서연 기자

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