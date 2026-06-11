IAEA 이사회, ‘이란 농축 우라늄 재고 신고 촉구’ 결의안 통과

이란, 2025년 공습 후 우라늄 행방 보고 안 해

이란 "美 군사 공격 정당화하는 행위" 비판

news-p.v1.20250620.46c066b692f24be2a59f220eb9df2e01_P1 0 국제원자력기구(IAEA) 로고와 이란 국기./로이터 연합

유엔 산하 국제원자력기구(IAEA)의 35개국 이사회가 미국이 주도한 '이란의 농축 우라늄 재고 신고 결의안'을 통과시켰다고 10일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.로이터통신에 따르면 이번 결의안은 미국·영국·프랑스·독일이 공동으로 발의했으며, 찬성 21표, 반대 3표(러시아·중국·니제르), 기권 10표로 가결됐다.결의안은 이란이 농축 우라늄 재고를 IAEA에 신고하고, IAEA가 이를 검증할 수 있도록 사찰단이 즉각적이고 완전하게 접근하는 것을 허용해야 한다고 명시한다.서방 국가 네 곳은 이사회에 제출한 성명에서 "이란의 행동은 핵 프로그램의 성격에 대해 긴급한 우려를 불러일으킬 뿐만 아니라 국제 핵 안전 체제의 근본적 신뢰성 자체를 위협한다"고 밝혔다.IAEA에 따르면 지난 6월 이스라엘과 미국의 공습 전까지 이란은 최대 60% 순도로 농축된 우라늄은 440.9㎏을 보유하고 있었는데 이는 핵무기급에 근접한 수준이다.지난해 공격으로 이란의 우라늄 농축 시설이 파괴되거나 심각한 피해를 입었지만, 무기급에 가까운 농축 우라늄이 여전히 남아 있는 것으로 추정된다.이란은 지난해 핵시설 공습 이후 우라늄 재고를 보고하지 않았으며, 폭격당한 시설에 사찰단이 확인하는 것도 허용하지 않았다.이란 측은 이번 결의안이 "미국의 군사 공격을 정당화하는 정치적 행위"라며 강하게 반발했다.이란 대표부는 이사회에 "앞으로의 길에 신중해야 한다"고 경고했다.IAEA 등 주빈 국제기구의 상임대표를 맡고 있는 레자 나자피는 "결의안은 현재 상황의 근본 원인을 다루지 않고 결과에만 집중하며 이란에 과도한 요구를 하고 있다"고 지적했다.이란은 과거에도 자국을 겨냥한 결의안에 반발해 왔으며, 핵 활동을 확대하거나 IAEA와의 협력을 축소하는 방식으로 대응한 전력이 있다.