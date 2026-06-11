장동혁 “투표지 상자 폐기는 증거인멸…선거 무효 선언하고 재선거해야”

국민의힘 최고위원회의 0 장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표는 11일 법원이 증거보전을 명령한 잠실7동 투표용지 상자가 폐기된 것과 관련해 "투표용지 부족 사태의 진상을 밝힌 핵심 증거를 인멸한 것"이라고 비판했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "투표용지 1900매라고 적혀있는 상자로 잠실7동 제2투표소 선거인수는 3856명이다. 결국 투표용지가 선거인 수의 50%도 안됐다는 사실을 입증할 증거"라며 이같이 밝혔다.장 대표는 "투표용지를 선거인수의 50%미만으로 인쇄했다고 하는 것은 납득하기 어렵다"며 "검경 합동수사본부(합수본)가 뭉개는 사이에 전국 투표소의 증거들이 사라지고 있다"고 지적했다.이어 "선거관리위원회는 즉각 모든 투표소의 증거물 폐기를 중지시켜야 한다"며 "합수본은 지체 없이 압수수색과 증거 확보에 들어가야 한다"고 강조했다.장 대표는 "선거과정에서 발생한 여러 자료들에 대해 일정기간 전부 폐기하지 못하고 보관하도록 하는 입법적인 보완조치가 필요하다"고 했다.특히 장 대표는 "국회는 하루속히 특검과 국정조사를 실시해야 한다. 국정조사를 지켜보고 특검을 하자고 할 것이 아니라 지금 이 순간에도 증거들이 사라지고 있다"며 "지금 당장 특검을 통과시켜야 한다"고 목소리를 높였다.또 "이 정도로 심각한 문제가 발견됐다면 신속하게 선거무효를 선언하고 전국 재선거를 치르는 것이 최선의 해결책"이라며 "국정조사와 특검으로 총체적 부실이 밝혀진다 하더라도 그때가서 재선거를 실시하는 것은 더욱 어려울 것"이라고 우려했다.그러면서 "국민의힘은 국민과 함께 끝까지 한 표를 지켜내겠다"며 "선거의 공정성을 다시 세우고 민주주의를 회복하겠다"고 덧붙였다.