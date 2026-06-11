네이버, AI 기반 지역 알리는 ‘로컬 그라운드’ 캠페인 진행

13일까지 부산에서 진행 중

104개 중소상공인 상점 참여

로컬그라운드부산_현장사진 (2) 0 로컬그라운드부산 현장사진. /네이버

네이버가 AI를 통해 지역의 다양성을 경험할 수 있도록 하는 '로컬 그라운드' 캠페인을 진행한다. 온라인에서 축적한 DX 기반 사업자 성장 지원 경험을 오프라인 로컬 생태계로 넓힌다는 구상이다.11일 네이버는 오는 13일까지 글로벌 관광도시인 부산에서 로컬 그라운드를 진행한다고 밝혔다. 전포동, 영도, 보수동 책방골목 등 주요 상권의 104개 중소상공인(SME) 상점이 참여한다.네이버는 QR 오더와 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트' 등 AI 기반 주문·결제 도입과 함께 로컬 상점을 소개하는 숏폼 콘텐츠 제작 등을 지원한다. 부산의 관광객들이 SME 상점과 로컬 콘텐츠를 더욱 쉽게 발견하고 경험할 수 있을 예정이다.특히 캠페인 기간 중인 12일부터 13일까지 부산에서 BTS 글로벌 콘서트가 열리는 만큼 외국인 사용자의 편의도 강화한다고 설명했다. 외국인 사용자는 여권 기반 본인 인증을 통해 네이버 지도, 예약, 주문, 결제 등을 이용할 수 있다.앞서 네이버는 지난 10일 임직원과 부산 로컬 사업자 200여 명이 직접 만나 로컬의 다양성이 AI 생태계에서 갖는 의미를 논의하기도 했다. 네이버 플레이스·쇼핑·광고 담당자들이 사업자 성장 사례와 AX 전략을 공유하는 '로컬 밋업'도 진행했다.네이버는 올해 최고인사책임자(CHRO) 직속으로 '임팩트 시너지' 그룹을 개편하고, 임직원이 참여하는 임파워먼트 중심의 파트너 성장 시너지 프로그램을 적극적으로 모색해 나갈 계획이다.