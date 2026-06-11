숭실대 ‘2026 저작권기술 세미나’…저작권 보호기술 활용·고도화 논의

KakaoTalk_20260611_094128506 0 지난 9일 서울 동작구 숭실대학교 캠퍼스 창의관에서 열린 '2026 저작권기술 세미나'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /숭실대학교

숭실대학교(숭실대)가 저작권 보호를 위한 기술 세미나를 열고 저작권 침해를 탐지해 콘텐츠 저작권을 보호하기 위한 기술 활용 방안을 논의했다.숭실대 저작권기술연구센터는 지난 9일 서울 동작구 서울캠퍼스 창의관에서 '2026 저작권기술 세미나'를 개최했다고 11일 밝혔다.이번 세미나는 문화체육관광부가 지원하는 'SW저작권기술 융합인재양성' 사업의 4단계 추진에 맞춰 OTT 콘텐츠 저작권 보호 기술의 적용과 현장 확산 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 행사에서는 AI 기반 저작권 침해 탐지·판별 기술, 불법 유통 모니터링, 테스트베드 구축·운영, 저작권기술과 법을 연계한 융합형 인재 양성 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다.세미나에서는 4차년도 사업 추진 방향 및 기관별 역할 분담, OTT 콘텐츠 저작권 보호 기술 고도화 전략, AI 기반 저작권 침해 탐지·판별 모델 개선 방안, 서비스 테스트베드 구축·운영 계획, 저작권기술·법 융합 교육 프로그램 운영 방안, 산업체 연계 및 현장 맞춤형 인재양성 확대 방안 등이 논의됐다.행사에 참여한 연구책임자와 연구진들은 실제 서비스 환경에서 활용 가능한 저작권 보호 기술 구현 방안을 공유하고 교육과 연구, 산업 현장을 연계한 지속 가능한 저작권기술 생태계 조성 방안에 대해 의견을 나눴다. 또 테스트베드 운영을 통해 개발 기술의 효용성을 검증하고 현장 적용 가능성을 높이기 위한 협력 체계를 강화하기로 했다.신용태 저작권기술연구센터장은 "이번 4단계 사업은 그동안 축적해 온 저작권 보호 기술의 성능과 활용 가능성을 검증하는 중요한 단계"라며 "테스트베드 구축을 통해 개발 기술의 신뢰성과 실효성을 높이고, K-OTT 산업의 지속 가능한 성장과 저작권 보호 체계 강화에 기여하겠다"고 말했다. 신 센터장은 "저작권기술은 기술과 법, 산업 수요, 교육이 함께 연계돼야 하는 융합 분야"라며 "실무형 융합인재 양성과 현장 중심 연구개발 성과 확산에 힘쓰겠다"고 강조했다.