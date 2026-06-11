[르포] 남해·동해·신안 담았다…태광 첫 뷰티 브랜드 ‘사핀’ 공개

신설 화장품 법인 SIL 첫 브랜드 론칭

해양 바이오 기술 기반 독자 성분 적용

성수 팝업 열고 소비자와 첫 만남

미국 등 글로벌 시장 진출도 검토

KakaoTalk_20260611_132227120 0 '사핀(SAFIN)' 론칭 팝업스토어 내부 모습./이창연 기자

ImageToStl.com_merged-document (57) 0 팝업스토어 현장에는 럭키드로우(사진왼쪽)와 사핀 레이어드 캔들 체험이 마련됐다./이창연 기자

KakaoTalk_20260611_131932060 0 사핀의 제품을 직접 체험해볼 수 있는 제품 체험존./이창연 기자

KakaoTalk_20260611_131916175 0 김진숙 실 대표가 11일 서울 성수동 사핀 팝업스토어 현장에서 사업에 대해 설명하고 있다./이창연 기자

"한국은 삼면이 바다인데도 화장품 업계는 그동안 육지에서 얻은 원료에 주로 집중해 왔습니다."11일 서울 성동구 S팩토리에서 만난 김진숙 실(SIL) 대표는 신생 스킨케어 브랜드 '사핀(SAFIN)'의 차별화 포인트를 이렇게 설명했다. 태광그룹이 신설 화장품 법인을 통해 처음 선보인 사핀은 남해산 켈프와 동해 해양심층수, 전남 신안 씨실트를 활용한 독자 성분 '리버스마린'을 앞세워 K뷰티 시장 공략에 나섰다.사핀은 태광그룹이 지난해 설립한 화장품 전문 자회사 실의 첫 브랜드다. 오는 12일부터 20일까지 서울 성수동 S팩토리에서 팝업스토어를 운영하며 소비자들과 처음 만난다.팝업스토어는 브랜드 콘셉트인 '마린 생츄어리'를 주제로 꾸며졌다. 브랜드 몰입존과 제품 체험존, 이벤트존 등으로 구성돼 방문객들이 브랜드 철학과 제품을 경험할 수 있도록 했다. 현장에서는 제품 체험뿐 아니라 사핀 오브제 캔들 만들기, 포토존, 게임 등 다양한 참여형 프로그램도 운영된다.사핀이 주목한 것은 한국의 바다다. 남해에서는 켈프를 찾았다. 켈프는 미네랄과 식물성 단백질, 오메가3 등이 풍부한 해조류로 알려져 있다. 동해에서는 해양심층수를 원료로 활용했다. 수심 200m 아래 청정 해역에서 순환하는 해양심층수는 화장품 원료의 안정성을 높이는 데 활용된다. 여기에 전남 신안의 씨실트를 더했다.실은 이들 원료를 해양생명공학 기술과 K더마톨로지 연구를 통해 결합해 독자 성분인 리버스마린을 개발했다. 회사는 해당 성분이 피부 컨디션 관리에 초점을 맞춰 개발됐으며, 안티에이징 수요가 높은 스킨케어 시장을 겨냥하고 있다고 설명했다.김 대표는 "해양 원료와 바이오 기술을 결합해 차별화된 브랜드 정체성을 구축하는 데 집중했다"며 "원료 자체의 희소성과 스토리텔링이 사핀의 경쟁력"이라고 말했다.이번에 출시한 제품은 '스킨 리버스 시그니처 3종', '스킨 리버스 앰플 3종', '스킨 리버스 에이징존 케어 패치 3종' 등 총 9종이다. 회사는 별 모양 개별 포장 디자인을 적용한 앰플과 해양 생물에서 영감을 얻은 패치 디자인 등을 통해 브랜드 차별화를 시도했다고 설명했다.김 대표는 사핀을 단순한 기능성 화장품이 아닌 웰니스 브랜드로 정의했다. 그는 "현대 소비자들은 얼굴을 가꾸기 위해서만 화장품을 사용하는 것이 아니다"라며 "피부 관리 역시 웰니스 라이프스타일을 구성하는 하나의 요소로 받아들이고 있다"고 말했다.이어 "하나의 트러블만 케어하는 제품이 아니라 지속 가능한 웰니스를 구현할 수 있는 성분과 경험을 제공하는 것이 목표"라며 "일시적인 관리보다 소비자의 라이프스타일 전반과 함께하는 브랜드가 되고자 한다"고 설명했다.사핀의 주 타깃은 30~40대 여성이다. 애경산업이 보유한 주요 브랜드들이 10~30대 소비자층에 강점을 갖고 있다면, 사핀은 보다 높은 연령대의 스킨케어 수요를 겨냥했다.김 대표는 "애경산업의 브랜드 포트폴리오와는 타깃층과 사용감 측면에서 차이가 있다"며 "30~40대 소비자들이 원하는 피부 고민과 라이프스타일에 맞춘 제품을 선보이는 데 집중했다"고 말했다.이에 따라 브랜드는 '매스 프리미엄' 전략을 택했다. 고가 럭셔리 브랜드보다는 접근성을 높이되 일반 대중 브랜드와는 차별화된 품질과 브랜드 경험을 제공하겠다는 구상이다.유통은 당분간 온라인 중심으로 전개한다. 현재 자사몰과 네이버 스마트스토어를 중심으로 판매하고 있으며 브랜드 정체성을 구축하는 데 집중할 계획이다. 김 대표는 "론칭 초기인 만큼 D2C(소비자 직접 판매)에 집중하고 있다"며 "브랜드 이미지와 포지셔닝을 훼손하지 않는 범위에서 향후 오프라인 유통 채널도 검토할 예정"이라고 말했다.올해 목표도 매출보다 브랜드 인지도 확보에 맞춰져 있다. 그는 "현재 뷰티 시장에는 수많은 브랜드가 경쟁하고 있다"며 "우선은 소비자들에게 사핀이라는 이름을 알리고 브랜드로서 자리 잡는 것이 가장 중요한 과제"라고 말했다.글로벌 시장 진출도 준비 중이다. 미국을 우선 검토하고 있으며 일본과 중국 등 주요 시장 진출도 고려하고 있다. 사핀의 출시는 태광그룹의 뷰티 사업 확대 전략과도 맞닿아 있다. 태광산업은 최근 애경산업 인수를 마무리한 데 이어 화장품 전문 자회사 실을 통해 신규 브랜드 육성에 나서고 있다.김 대표는 "애경산업과 동성제약, 실을 그룹의 '3각 편대'로 생각하면 된다"며 "각 회사가 보유한 강점을 바탕으로 뷰티 사업의 경쟁력을 키워나갈 계획"이라고 말했다.