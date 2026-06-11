경찰, 진공포장한 필로폰 체내에 숨겨 밀반입 시도 내·외국인 검거

5억4000만원 가량…4만여 명 동시 투여 가능

clip20260611134123 0 대마초를 소분해 다리에 붙여 입국한 뒤 유통하려던 한국 국적 30대 여성이 적발됐다. /광진경찰서

마약을 국내로 밀반입해 유통하려던 일당이 경찰에 붙잡혔다.서울 광진경찰서는 마약류를 밀반입해 유통하려 한 브라질 국적 40대 남성과 한국 국적 30대 여성을 각각 검거했다고 11일 밝혔다.브라질 국적 남성은 필로폰을 소량으로 나눠 진공포장해 삼킨 뒤 라오스, 태국, 말레이시아, 중국 등을 거쳐 한국에 입국한 것으로 조사됐다. 이후 체내에 숨긴 필로폰을 배설해 유통하려다가 인천의 한 숙박업소에서 경찰에 검거됐다.한국 국적 여성은 태국에서 대마초를 소분해 다리 등에 붙힌 채 입국하다 인천국제공항에서 체포됐다. 경찰은 여성으로부터 대마를 전달받으려 한 유통책 9명도 차례로 검거해 구속했다.수사 과정에서 경찰은 필로폰 1257g, 대마초 200g, 케타민 50g을 압수했다. 압수된 마약류의 시가는 5억4000만원 가량으로, 4만여 명이 동시에 투약할 수 있는 규모라고 경찰은 설명했다.경찰은 "최근 밀수된 마약이 특정 장소에 숨겨두고 거래하는 이른바 '던지기 수법' 등으로 유통되고 있다"며 "의심스러운 사람이나 물건을 발견할 경우 즉시 112에 신고해 달라"고 당부했다.