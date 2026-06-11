LG CNS, LX판토스와 로봇 기반 ‘차세대 스마트물류 구축’ 맞손

[사진] LG CNS-LX판토스, 물류센터에 휴머노이드 로봇 도입 추진 0 11일 LG CNS 본사에서 열린 '차세대 스마트물류 구축 업무협약식'에서 LG CNS 이준호 전무(오른쪽 다섯 번째), 박상균 전무(오른쪽 네 번째), LX판토스 어재혁 부사장(왼쪽 다섯 번째) 등 양사 임직원들이 기념촬영을 하고 있다./LG CNS

LG CNS와 LX판토스가 로봇을 기반으로 한 '차세대 스마트물류 구축'에 힘을 모은다.11일 LG CNS에 따르면 이번 협약을 통해 LX판토스의 메가와이즈 청라 물류센터에 휴머노이드 로봇과 셔틀 로봇을 연계한 물류 자동화 시스템을 구축한다. LX판토스는 전세계 380여개 물류 거점 네트워크를 통해 포워딩, 계약물류, 라스트마일 배송, 이커머스 물류 등 전방위 물류 서비스를 제공하는 국내 최대 종합 물류기업이다.LG CNS는 휴머노이드와 셔틀 로봇을 연계해 LX판토스의 물류센터 업무 전 공정의 자동화를 검증할 예정이다. 셔틀 로봇이 창고에서 출고 예정 물품을 반출하면 휴머노이드 로봇이 물품을 받아 자동분류 설비 또는 로봇에 적재하고, 분류된 물품이 목적지별로 출고되는 과정을 구현하는 방식이다.LG CNS는 LX판토스의 물류 현장 데이터를 기반으로 로봇을 학습시킨다. 학습에는 자체 로봇 학습 플랫폼 '피지컬웍스 포지'를, 로봇 운영에는 통합 관제 플랫폼 '피지컬웍스 바통'을 활용한다. 로봇 하드웨어는 LG CNS가 지난 3월 투자한 미국 로봇 전문기업 덱스메이트의 휠타입 휴머노이드 로봇과 자체 개발한 물류 로봇 '모바일 셔틀'을 활용한다. 모바일 셔틀은 물류창고 선반 내에서 초당 1.5m 속도로 이동하며, 1대당 최대 1500kg의 물품을 적재하고 운반할 수 있는 로봇이다.LG CNS는 이번 협력을 통해 LX판토스 물류현장의 반복 업무 부담을 줄이고 안정적인 작업 환경을 구현할 계획이다. 양사는 물류 자동화 프로세스를 시연하는 'TDL 랩'을 올해 하반기 중 구축하고, 향후 외부 고객 대상 물류 로봇 사업화도 추진할 방침이다.