“위험작업, 로봇이 맡는다”…국토부, 전북에 ‘AI 건설로봇 혁신센터’ 구축

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인공지능(AI)과 로봇을 활용한 스마트건설 전환이 본격화한다. 정부는 건설현장의 위험 작업을 로봇으로 대체하고 생산성과 안전성을 높이기 위해 전북에 AI 건설로봇 혁신 거점을 조성한다.국토교통부는 전북특별자치도, 전주시, 전북대학교, 한국건설기술연구원과 함께 가칭 'AI 건설·로봇 혁신센터' 설립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.혁신센터는 AI와 로봇 기술을 건설산업에 접목하는 스마트건설 전초기지 역할을 맡는다. 참여 기관들은 연구개발(R&D), 기술 실증, 사업화 지원, 전문인력 양성 등을 연계해 건설산업의 디지털 전환을 추진할 계획이다.국토부는 스마트건설 정책 개발과 제도 개선을 담당하며, 수도권과 대기업 중심으로 확산된 스마트건설 기술을 지방과 중소기업으로 확대하는 데 주력한다. 한국건설기술연구원은 건설 분야 전문기술을 바탕으로 기업들의 연구개발과 사업화를 지원한다.전북특별자치도와 전주시, 전북대학교는 혁신센터 설립을 위한 공간 제공과 전문인력 양성, 입주기업 기술지원 등을 맡아 지역 기반 스마트건설 생태계 조성에 나선다.김윤덕 국토부 장관은 "이번 협약은 스마트건설의 성과를 중소기업과 지방으로 확산하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "권역별 혁신센터를 지속적으로 확대해 스마트건설 생태계 조성과 건설산업 AX를 촉진하겠다"고 말했다.