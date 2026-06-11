“통합특별시 주청사는 무안”…민관합동 대책위 출범

무안군청서 300며명 모여 주청사 무안 확정 촉구

무안군 0 11일 무안군청 앞에서 전남광주 통합특별시 주청사 무안 확정을 촉구하는 민관 합동 대책위가 퍼포먼스를 하고 있다./이명남 기자

전남·광주 통합특별시 주청사의 무안 확정을 촉구하는 민관합동 대책위원회가 11일 출범하며 본격적인 대응에 나섰다.무안군은 이날 군민과 사회단체, 각계 인사들이 참여한 가운데 '전남·광주 통합특별시 주청사 무안 확정 민관합동 대책위원회' 출범식을 열고 주청사의 무안 유치를 위한 공동 대응을 선언했다.김산 무안군수는 인사말을 통해 "오늘 우리는 무안의 미래가 걸린 역사적인 기로에서 통합특별시 주청사 무안 확정을 위한 민관대책위원회 출범이라는 뜻깊은 순간을 맞이하고 있다"고 밝혔다.이어 "전남과 광주는 수도권 1극 체제를 극복하고 국가균형발전을 이루기 위해 행정통합이라는 거대한 첫발을 내딛고 있다"며 "하지만 대도시인 광주로 행정 기능마저 집중된다면 통합의 목적인 균형발전은 실현될 수 없고, 농어촌과 군 단위 지역은 급격한 인구 감소와 지역경제 침체로 소멸의 길에 들어설 수 있다"고 우려했다.김 군수는 "무안은 항공과 철도, 고속도로를 갖춘 사통팔달의 교통 요충지이자 전남도청·전남경찰청·전남교육청이 집적된 완성형 행정 인프라를 갖추고 있으며, 22개 시·군을 아우르는 광역 행정 역량도 이미 확보하고 있다"고 강조했다.그러면서 "이 같은 명확한 논리와 당위성을 바탕으로 전 군민과 함께 전남·광주 시민들을 지속적으로 설득해 나가겠다"며 "저를 비롯한 모든 공직자가 발로 뛰며 주청사 무안 확정을 위해 온 힘을 다하겠다"고 말했다.민관합동 대책위원회는 이날 결의문을 통해 "전남·광주 통합특별시 주청사는 전라남도청 소재지인 무안에 확정돼야 한다"며 "이는 수도권 1극 체제 극복과 '5극 3특' 국가균형발전이라는 행정통합의 목적을 실현하는 가장 합리적이고 정당한 선택"이라고 주장했다.대책위는 "잠정적으로 거론되는 무안·순천·광주 3개 청사 균형 운영 방식은 행정 비효율과 혼란만 가중시키는 미봉책에 불과하다"며 "무안 단일 주청사 체제가 행정 효율성과 접근성을 높이고 지역 균형발전을 실현하는 유일한 방안"이라고 강조했다.또 "전남·광주 행정통합은 광주만을 위한 통합이 아니라 전남 농어촌과 군 단위 지역까지 함께 발전하는 상생 통합이어야 한다"며 "주청사 위치는 지역의 정체성과 자존심, 미래 균형발전을 좌우하는 핵심 사안"이라고 밝혔다.이어 △통합특별시 주청사의 무안 확정 △3개 청사 균형 운영 방식 철회 및 무안 단일 주청사 체제 구축 △통합에 따른 전남도청 광역행정 기능 축소 방지와 공무원 신분·근무지·승진·처우 보호 대책 마련 등을 요구했다.대책위는 "주청사 무안 확정은 전남·광주 통합특별시의 진정한 발전과 대도약을 위한 가장 올바른 길"이라며 "이를 실현하기 위해 모든 역량을 결집해 나가겠다"고 선언했다.