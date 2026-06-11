정점식, 홍익표 수석 접견…“야당 쓴소리 국정에 반영해달라”

국민의힘 정점식 원내대표에게 축하난 전달하는 ...<YONHAP NO-4819> 0 국민의힘 정점식 원내대표(왼쪽)가 11일 취임 축하 인사차 국회를 방문한 홍익표 청와대 정무수석에게 이재명 대통령이 보낸 축하난을 전달받고 있다. /연합

정점식 국민의힘 원내대표는 11일 홍익표 청와대 정무수석에게 "야당은 비판하고 쓴소리 하는 게 제 역할을 하는 것"이라고 말했다.정 원내대표는 이날 국회에서 홍 수석을 접견한 자리에서 "야당의 생각을 대통령께 가감 없이 전달해 주실 것을 당부 드린다"며 이같이 밝혔다.정 원내대표는 "야당의 쓴소리가 불편하게 들릴 수 있지만 그것이 야당 고유의 역할이라고 생각한다. 국정운영에 반영해 주실 것을 간청드린다"며 "국민의힘 역시 투쟁만이 아니라 민생을 챙기는 정당 본연의 모습을 더불어민주당과 함께 보여줄 것"이라고 했다.이에 대해 홍 수석은 "국회의 다양한 목소리를 대통령께 가감없이 전달해 드리도록 하겠다"고 화답했다. 홍 수석은 "야당은 당연히 국정에 대한 견제와 감시, 협력의 역할을 하는 정당"이라며 "야당이 주시는 말씀을 때로는 뼈아프게 받아들이고 국정운영에 활용하도록 하겠다"고 말했다.또 "최근 중앙선거관리위원회의 부실한 선거관리로 인해 국민 참정권이 침해당하는 중대한 헌정질서 위기가 있었다"며 "국민의 참정권 피해가 재발되지 않도록 진상규명과 제도 개선에 리더십을 발휘해주길 바란다"고 당부했다.양측은 비공개 접견에서 투표용지 부족 사태와 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회에 대해 의견을 교환했다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 접견을 마친 후 기자들과 만나 선관위 문제와 관련해 "검경 수사로는 안된다. 특검을 해야 한다고 얘기했다"며 "홍 수석은 여야가 합의하면 청와대가 수용하겠다고 했다"고 전했다.한 후보자 인사청문회와 관련해선 "홍 수석은 인사청문회를 신속하게 열어줄 것을 요청했고, 저희는 인사청문회에 협조해 빨리 진행하겠다고 했다"고 말했다.