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대한민국국위부, 용인대학교와 손잡고 미래 인재 양성 나서

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장안나 기자

승인 : 2026. 06. 13. 09:00

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창립 10주년을 앞둔 대한민국국위부가 용인대학교와 산학협력 업무협약(MOU)을 추진한다고 13일 밝혔다.


양 기관은 이번 협약을 통해 학생 현장실습 및 인턴십 운영, VIP 수행 및 국제 의전 교육, 국제행사 운영 실습, 병원·시설 보안 교육, 글로벌 다문화 프로젝트, 해외 국제교류 사업, 드론 및 도심항공교통 기반 의전·경호 연구, 보안산업 관련 교육 및 연구 분야에서 협력할 계획이다.


협약이 체결될 경우 대한민국국위부는 현장 실무 경험과 관련 네트워크를 제공하고 용인대학교는 교육 및 연구 역량을 바탕으로 산학협력 프로그램을 운영하게 된다.


대한민국국위부는 VIP 수행경호, 국제행사 의전, 행사 안전 운영 등의 분야에서 활동하고 있는 경호·의전 전문기업이다.


회사는 창립 10주년을 맞아 글로벌 문화교류 프로젝트와 '원앤원 글로벌 콘서트'도 준비 중이라고 밝혔다. 해당 행사는 한국과 필리핀을 비롯한 여러 국가의 문화 교류를 목적으로 기획되고 있으며 다문화가정과 해외 노동자, 청년층 등이 참여하는 국제 행사로 추진될 예정이다.


유경선 대한민국국위부 대표는 "국위부를 처음 시작할 때는 작은 꿈이었지만 지금은 사람과 사람, 국가와 국가를 연결하는 역할을 하고 싶다"며 "앞으로도 다양한 분야의 협력과 도전을 이어가겠다"고 말했다.


대한민국국위부는 창립 10주년을 계기로 교육, 국제행사, 글로벌 네트워크, 미래 경호·보안 산업 분야를 중심으로 사업을 확대할 계획이라고 밝혔다. 또한 용인대학교와의 협력을 통해 관련 산업 분야의 인재 양성과 연구 협력을 추진할 예정이다.

장안나 기자

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