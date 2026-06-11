鄭 ‘마이웨이’ 고수 땐… 당청 불협화음 이어질 듯

더불어민주당 정청래 대표가 11일 국회에서 의원회관에서 민주당 민주연구원, 정책위원회가 주최한 이재명 정부 출범 1주년 기념 토론회에 참석해 발언을 대기하다 물을 마시고 있다. /연합