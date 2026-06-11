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정치 국회·정당

‘내부정비·대여협상’ 정점식 국힘 원내대표 열일행보

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김동욱 기자

승인 : 2026. 06. 11. 17:51

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원내수석에 '재선' 김승수 인선
한병도 만나 "원 구성 양보하라"
한병도 더불어민주당 원내대표가 11일 국회에서 정점식 국민의힘 신임 원내대표를 접견하며 축하 난을 선물하고 있다. /이병화 기자
정점식 국민의힘 원내대표가 당내 통합과 대여 관계 설정이라는 두 과제를 안고 본격 행보에 나섰다. '무계파'를 내세운 정 원내대표는 내부 결속을 강조하며 원내 체제 정비에 착수하는 동시에 22대 국회 하반기 원 구성과 중앙선거관리위원회 개혁 등 현안을 둘러싼 대여 협상에도 시동을 걸었다.

정 원내대표는 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "우리 모두가 당과 나라, 국민을 위해 하나로 뭉쳐야 할 때"라며 "지금 우리에게 계파와 분열을 생각할 여유가 없다"고 말했다.

이어 "오로지 국민만 바라보며 민심만 받드는 하나의 국민의힘이 있을 뿐"이라며 "저부터 하나 된 국민의힘을 위해 앞장서겠다"고 강조했다.

당 안팎에서는 정 원내대표가 취임 일성으로 통합을 전면에 내세운 점에 주목하고 있다. 6·3 지방선거 이후 당내에서는 지도부 책임론과 쇄신 요구가 제기돼 왔다. 원내대표 선거 과정에서도 특정 계파에 기대지 않는 통합형 리더십을 강조했던 만큼, 정 원내대표가 원내를 중심으로 당을 추스르고 다양한 목소리를 아우르는 데 주력할 것이라는 관측이 나온다.

실제 첫 인선에서도 이 같은 기조가 반영됐다는 평가다. 정 원내대표는 신임 원내운영수석부대표에 재선의 김승수 의원을 내정했다. 김 의원은 계파 색채가 옅고 의원들과 두루 원만한 관계를 유지해 왔다는 평가를 받는다.

내부 정비와 함께 정 원내대표는 곧바로 더불어민주당과의 협상 테이블에도 앉았다. 그는 이날 국회에서 한병도 민주당 원내대표와 첫 회동에서 원 구성 문제와 선관위 개혁 방안을 논의했다.

정 원내대표는 한 원내대표에게 "원 구성을 굉장히 빨리해야 한다는 데 전적으로 동의한다"면서도 "거대 의석을 가진 민주당이 많이 양보해 주면 된다"고 말했다.

정 원내대표는 6·3 지방선거 과정에서 불거진 '투표용지 부족 사태' 논란과 관련해서도 철저한 진상규명을 촉구했다.
김동욱 기자

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