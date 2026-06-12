카카오페이, 부산 지하철 QR 승차권 결제 참여…교통 플랫폼 확장

외국인 관광객도 해외 전자지갑으로 결제 가능
12일 카카오페이는 부산교통공사, 보안 QR 솔루션 기업 아치서울과 함께 12~13일 이틀간 부산도시철도 주요 역사에서 '동적 QR 모바일 승차권' 간편결제 서비스를 운영한다고 밝혔다.
동적 QR 모바일 승차권은 역사 내 비치된 QR코드를 스마트폰으로 스캔한 뒤 모바일에서 승차권을 구매하고 발급받는 방식이다. 이용자는 승차권 발매기 앞에 줄을 설 필요 없이 스마트폰만으로 부산도시철도 1회권을 구매해 이용할 수 있다.
국내 간편결제 서비스 가운데서는 카카오페이가 유일하게 결제를 지원한다. 중국과 홍콩, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 태국 등 카카오페이와 연동된 해외 전자지갑 사용자도 결제가 가능해 외국인 관광객 편의성도 높였다.
카카오페이는 최근 교통 분야 결제 서비스를 꾸준히 확대하고 있다. 지난 3월부터는 서울교통공사 1~8호선 273개 역사에 설치된 신형 교통카드 키오스크에서 간편결제를 지원하고 있으며 K-패스 기반 '모두의 카드' 서비스도 운영 중이다.
카카오페이 관계자는 "사용자가 접하는 모든 결제 순간에서 편의성을 높일 수 있도록 서비스를 확대하고 있다"며 "온·오프라인을 아우르는 결제 경험을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.