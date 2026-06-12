직방 매물·시세·실거래가 정보를 카카오톡에서…“AI중개사 MCP 개방”

직방, 'AI중개사' MCP 개방… 'ChatGPT for 카카오' 합류 0 직방 'AI(인공지능) 중개사' MCP 개방… 'ChatGPT for 카카오' 합류 관련 이미지./직방

직방이 자체 개발한 AI 기반 부동산 서비스 'AI중개사'를 외부 AI 에이전트 생태계로 확대한다.직방은 AI중개사를 MCP(Model Context Protocol) 기반으로 개방하고, 첫 적용 사례로 카카오톡 내 'ChatGPT for 카카오'에 부동산 서비스를 제공한다고 12일 밝혔다.이번 연동으로 이용자는 카카오톡 대화창에서 자연어 질문만으로 매물 검색은 물론 시세 조회, 실거래가 확인 등 다양한 부동산 정보를 확인할 수 있게 된다. 직방은 'ChatGPT for 카카오'의 부동산 분야 파트너로 참여해 이용자들의 부동산 정보 접근성을 높인다는 계획이다.이번 협업의 핵심은 직방이 보유한 부동산 데이터와 AI중개사 기능을 MCP 기반으로 외부 AI 환경에 연결했다는 점이다.기존에는 이용자가 매물, 시세, 실거래가 등을 확인하기 위해 여러 플랫폼을 이용해야 했지만, 이번 연동을 통해 카카오톡 내 대화만으로 필요한 정보를 얻을 수 있게 됐다. 직방은 그동안 축적한 부동산 빅데이터와 AI중개사 서비스를 일상적인 메신저 환경으로 확장해 보다 편리한 정보 탐색 경험을 제공할 것으로 기대하고 있다.직방은 AI중개사의 주요 기능인 매물 추천, 시세 조회, 실거래가 확인 서비스를 'ChatGPT for 카카오'에서 제공한다.예를 들어 이용자가 "신혼부부가 살기 좋은 영등포 아파트를 10억원 이하로 추천해줘"라고 입력하면 AI가 지역, 가격, 면적, 건물 유형, 거래 유형 등의 조건을 분석해 적합한 매물을 제안한다. 특정 매물의 상세 정보와 최근 실거래가를 확인할 수 있으며, 지역별 평당 평균가와 중위가, 가격 분포 등 시세 정보 조회도 가능하다.직방은 이번 연동을 계기로 부동산 데이터 활용 범위를 외부 AI 서비스로 확대한다는 방침이다.AI 경쟁이 단순히 모델 성능을 넘어 사용자가 머무는 서비스 안에서 데이터를 얼마나 자연스럽게 활용할 수 있는지로 옮겨가는 가운데, 직방은 MCP를 통해 다양한 AI 에이전트와 연결되는 데이터 생태계 구축에 나서고 있다. 이에 따라 직방의 매물·시세·실거래가 정보는 향후 다양한 AI 서비스 환경에서도 활용될 수 있는 기반을 갖추게 됐다.직방 관계자는 "이번 연동은 이용자가 일상적으로 사용하는 채널에서 부동산 정보를 보다 쉽게 활용할 수 있도록 한 사례"라며 "직방이 보유한 매물·시세·실거래가 데이터를 다양한 AI 환경과 연결하는 첫 단계라는 점에서 의미가 있다"고 말했다.