주한 가나 대사, ‘동아프리카 건설협력 포럼’서 국내 기업 진출 방안 제시

최고조 주한 가나 대사 0 최고조 주한 가나 대사가 지난 10일 오전 열린 '동아프리카 건설협력 포럼' 조찬 세미나에서 '서아프리카와 가나 : 기회의 땅을 말하다' 주제로 특별 강연을 진행하고 있다./동아프리카 건설협력 포럼

최고조 주한 가나 대사가 한국 기업의 서아프리카 시장 진출 확대를 위한 협력 방안을 제시했다.사단법인 동아프리카 건설협력 포럼은 지난 10일 서울 용산구 몬드리안 호텔에서 조찬 세미나를 열고 가나의 투자 환경과 주요 인프라 개발 계획을 공유했다고 12일 밝혔다.이번 세미나는 서아프리카의 경제·물류 거점으로 평가받는 가나의 성장 가능성을 소개하고, 2027년 한국·가나 수교 50주년을 앞두고 국내 건설업계의 현지 진출 기회를 모색하기 위해 마련됐다.최 대사는 강연에서 "가나는 아프리카대륙자유무역지대(AfCFTA) 사무국이 위치한 전략적 요충지"라며 "25세 미만 인구가 전체의 57%를 차지하는 젊은 인구 구조와 안정적인 정치 체제를 바탕으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다"고 말했다.이어 "1992년 민주정부 출범 이후 민주주의 체제를 안정적으로 유지해 왔으며, 아프리카 최대 금 생산국으로서 풍부한 자원 경쟁력도 갖추고 있다"고 설명했다.최 대사는 가나 정부가 추진 중인 경제 회복 전략인 '리셋(Reset) 어젠다'를 소개하며 다양한 인프라 사업 참여 가능성을 강조했다. 특히 약 2000km 규모의 도로망 구축 사업인 '빅 푸시(Big Push)' 프로젝트와 신도시 개발 계획을 언급하며 건설 분야를 비롯해 항공, 해운, 자원개발 등으로 협력 범위를 확대할 필요가 있다고 제안했다.이정우 동아프리카 건설협력 포럼 이사장은 "가나는 정치적 안정성과 풍부한 자원을 갖춘 국가일 뿐 아니라 해외 기업 투자 유치를 위한 제도적 기반 마련에도 적극적"이라며 "회원사들이 가나를 서아프리카 진출의 교두보로 활용할 수 있도록 포럼 차원의 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.한편, 사단법인 '동아프리카 건설협력 포럼'은 지난해 12월 창립총회를 통해 설립된 비영리 사단법인이다. 한국과 동아프리카 국가 간 건설·인프라 분야 협력 강화를 목표로 하고 있다. 앞으로도 회원사들의 해외 시장 진출을 돕기 위해 전문 지식을 공유하고, 네트워크 구축의 장을 지속적으로 마련한다는 계획이다.